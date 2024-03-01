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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують безвісти зниклого 47-річного Олександра Матущенка

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 213

 

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, повідомте її до поліції за номерами: (0534) 591-591, 0662029976 або 102

На Полтавщині розшукують безвісти зниклого 47-річного мешканця села Красногорівка Олександра Матущенка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Прикмети Олександра: зріст 170 см, коротко стрижене світло-русяве волосся, очі блакитні, ніс прямий середнього розміру.

Особливі прикмети: родимка на правій щоці (діаметром близько 3 мм), шрам посередині лобної ділянки голови (діаметром до 4 см), на плечі є татуювання у вигляді Скорпіона (розміром до 10 см).

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, повідомте її до поліції за номерами: (0534) 591-591, 0662029976 або 102.

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Автор: Дарія Згура
Теги: розшук Полтавщина зниклий безвісти
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