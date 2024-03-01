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«На щиті» додому повертається кременчужанин Роман Ткаченко

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 356

 

Роман був випускником Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Піддубного

На російсько-українській війні загинув кременчужанин, випускник Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Піддубного Роман Ткаченко. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався від працівників закладу.

Про загиблого випускника згадує очільник закладу освіти Олександр Кириченко. Говорить, Роман став сиротою рано — мама померла, батько від сина відмовився. Тому виховував хлопця дід Василь — єдина рідна людина, що у того залишилась. 

— Так Рома й опинився у нас на навчанні, бо дідусь був уже старий і немічний, — говорить пан Кириченко.

Директор школи-інтернату згадує, поки дід ще мав сили — завжди приїздив навідувати онука, привозив мед із домашньої пасіки. А як заслаб — завжди надсилав посилки з різними смаколиками.

 

— У Роми був найкращий друг — однокласник, з яким вони із 1 класу товаришували — Вітя Смірнов. Розбишака ще той, дуже активний, але добрий та чесний. В інтернаті завжди піклувалися один про одного, були як брати, — продовжує розповідати Олександр Кириченко.

На жаль, Віктор загинув у пожежі у грудні 2020 року в Будинку дворянського зібрання у Полтаві (колишній кінотеатр ім. Котляревського) — він був охоронцем у закладі, працював тоді на зміні і намагався загасити полум’я. 

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Пан Кириченко згадує, Роман тоді дуже тяжко переживав втрату товариша.

— Важко коментувати і згадувати. Все скрізь сльози. Семеро випускників наших загинуло з початку війни. Вони будуть у нашій пам’яті. Для кожного працівника — це як особиста втрата. Вони виросли на наших очах. Справжні Герої! — говорить Олександр Кириченко про Романа та усіх інших загиблих випускників закладу.

Про дату прощання та поховання з Романом Ткаченком поки не повідомляють. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат ім. Піддубного
Теги: Кременчук загиблий війна воїни світла військовий
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