«На щиті» додому повертається кременчужанин Роман Ткаченко

Роман був випускником Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Піддубного
На російсько-українській війні загинув кременчужанин, випускник Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Піддубного Роман Ткаченко. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався від працівників закладу.
Про загиблого випускника згадує очільник закладу освіти Олександр Кириченко. Говорить, Роман став сиротою рано — мама померла, батько від сина відмовився. Тому виховував хлопця дід Василь — єдина рідна людина, що у того залишилась.
Директор школи-інтернату згадує, поки дід ще мав сили — завжди приїздив навідувати онука, привозив мед із домашньої пасіки. А як заслаб — завжди надсилав посилки з різними смаколиками.
На жаль, Віктор загинув у пожежі у грудні 2020 року в Будинку дворянського зібрання у Полтаві (колишній кінотеатр ім. Котляревського) — він був охоронцем у закладі, працював тоді на зміні і намагався загасити полум’я.
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Пан Кириченко згадує, Роман тоді дуже тяжко переживав втрату товариша.
Про дату прощання та поховання з Романом Ткаченком поки не повідомляють.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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