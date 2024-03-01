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На Кременчуцькому водосховищі поліція знайшла 500 м сіток з рибою та виявили порушників навігації

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 94

 

Порушників оштрафували, сітки вилучили, а рибу випустили у воду

29 лютого в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища в межах сіл Липове та Святилівка на Кременчуччині під час профілактичного рейду правоохоронці виявили браконьєрські сітки з рибою та затримали порушників навігації на воді. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

 

За словами Дмитра Кисличенка, начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, поліцейські вилучили 7 браконьєрських сіток загальною довжиною близько 500 м із рибою. Рибу випустили у воду, а сітки далі будуть знищені.

 

Також під час рейду правоохоронці виявили два факти порушення навігації на воді та склали відповідні постанови. 

Загалом з початку дії воєнного стану в Україні поліція склала 322 постанови за статтею 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді продовжують проводити профілактичні рейди на водоймах.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині затримали браконьєра, який «наловив» риби майже на 2 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчуцький район Кременчуцьке водосховище поліція риба сітки порушення навігація браконьєри
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