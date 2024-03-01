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Кременчук, Анонс

В Кременчуцькому міському палаці культури відбудеться виставка фіалок

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 2

 

З 6 по 10 березня у Кременчуцькому міському палаці культури буде проходити виставка фіалок, яку організує кременчуцький клуб «Фіалки Кременчука»

Це вже 13-та виставка квітів, яка проводиться у нашому місті. Перша була проведена відразу після початку роботи клубу, у 2011 році.

- Ще два роки тому наш клуб об’єднував дуже багато любителів та поціновувачів цих чарівних квітів, але після початку повномасштабного вторгнення багато хто виїхав. Але ми продовжуємо проводити виставки. Особливо в цей складний час. Люди приходять, дивляться на квіти, спілкуються, розповідають один одному секрети вирощування фіалок, й тим самим лікують свій психологічний стан. Запрошую всіх охочих відвідати виставку та насолодитися різноманітністю квітів, - запросила Ірина Косогор, голова клубу «Фіалки Кременчука».

Вона обіцяє, що на виставці можна побачити багато різних сортів квітів, в тому числі рідкісних. Також будуть представлені новинки.

- Зазначу, що протягом виставки буде проводитися безпрограшна лотерея. Тож всі, хто буде купляти квіти, візьмуть участь в розіграшу й отримають подарунки, - сказала пані Ірина й запросила відвідати виставку.

За всіма питаннями можна звертатися за телефоном 0679068302.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: фіалки виставка квіти
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