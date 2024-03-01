На Полтавщині у будинку знайшли мертвого 82-річного власника оселі

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 352

Вчора, 29 лютого, близько 8.45, у селі Сухоносівка Чорнухинської громади Лубенського району у приватному будинку знайшли мертвого 82-річного господаря оселі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Наразі тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в січні на Полтавщині після пожежі у будинку знайшли мертвого 57-річного чоловіка.