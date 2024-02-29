«ТелеграфЪ» потрапив на екскурсію по одному з найбільших укриттів у школах Кременчука

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29 лютого преса потрапила на екскурсію по одному з найбільших укриттів у школах Кременчука. Мова йде про сховище у Кременчуцькій гімназії №22.

За словами директорки школи Ганни Гербас, на облаштування сховища пішло 4,5 млн грн, 1,5 млн грн з яких – на комунікації.

Гімназія №22 має два корпуси, та один із них зараз не функціонує. Річ у тому, що будівля першого корпусу побудована ще у 1965 році, і підвал не передбачений. А отже не було змоги облаштувати там укриття, тому усіх дітей перевели у другий корпус.

Наразі заклад працює у дві зміни: перша – учні 1, 2, 5, двох 7, 9 класів, друга – учні 3, 4, 6, двох 7 та 8 класів. Вчителі гімназії кажуть, що під час повітряної тривоги школярів однієї паралелі садять в укритті поруч. Тоді один вчитель проводить урок для кількох класів одночасно. Здебільшого у такі моменти педагоги розповідають теоретичний матеріал.

В основному діти навчаються у школі 4 основних уроки, а дистанційно вдома продовжуються 3 або 2 уроки відповідно до розкладу.

Укриття у гімназії – одне з найбільших серед шкіл міста, вміщує 650 осіб (загалом в закладі освіти 917 учнів), має 9 великих приміщень, а також два входи та два виходи. Аби його облаштувати, поглиблювали підвал.

80 місць у сховищі відведено для дитячого садочка №12, є ліжка, на яких дошкільнята можуть спати.

На випадок екстрених ситуацій є й спальні місця для дорослих

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив, який вигляд має новий спортзал та укриття у ліцеї №4 «Кремінь».