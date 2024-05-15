Українських школярів навчатимуть «Захисту України» один день на місяць — у Кременчуці так вже роблять

Нова освітня програма передбачає на вивчення предмета «Захист України» 1,5 години на тиждень. В Міносвіти вирішили, що вони будуть викладатись раз на місяць, тобто 6 годин, протягом усього навчального дня. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв’ю hromadske.ua. «Кременчуцький Телеграф» з’ясував, як це буде влаштовано у Кременчуці.
У 2023 році уряд виділив фінансування на переоснащення кабінетів та навчання вчителів, яке має розпочатись найближчим часом.
Предмет «Захист України» вивчатимуть усі учні старшої школи — і дівчата, і хлопці.
За його словами, в Україні функціонуватиме мережа з приблизно 3000 навчальних центрів. Дисципліна «Захист України» буде мати 6 модулів, серед яких домедична допомога, де є елементи тактичної медицини.
У Міносвіти планують невдовзі презентувати нову освітню програму, щоб з нового навчального року викладати предмет по-новому. Предмет «Захист України» будуть викладати педагоги, які займаються лише цією дисципліною і весь свій робочий час завантажені винятково цим предметом.
«Кременчуцький Телеграф» з’ясував, як проводиться навчання з цього предмету у Кременчуці.
Він додав, що ця дисципліна вивчається лише у ліцеях — в 10-11 класах.
Зазначимо, в Кременчуці у 2019 році були реорганізовані заклади середньої освіти, і в місті створили 10 ліцеїв, де навчаються учні старших класів (з 1 по 11 класи). Усі інші школи були реорганізовані в гімназії (1-9 класи).
Нагадаємо, 30 квітня на базі обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської облради пройшли навчання для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади з надання першої домедичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування.
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