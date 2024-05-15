Українських школярів навчатимуть «Захисту України» один день на місяць — у Кременчуці так вже роблять

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 36

Заняття з предмета «Захист України» триватимуть весь день

Нова освітня програма передбачає на вивчення предмета «Захист України» 1,5 години на тиждень. В Міносвіти вирішили, що вони будуть викладатись раз на місяць, тобто 6 годин, протягом усього навчального дня. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв’ю hromadske.ua. «Кременчуцький Телеграф» з’ясував, як це буде влаштовано у Кременчуці.

— Ми вже повністю переписали освітню програму, змінили рекомендований перелік обладнання для класів, розробили методику, у який спосіб організувати освітній простір та процес навчання, — зазначив міністр освіти.

У 2023 році уряд виділив фінансування на переоснащення кабінетів та навчання вчителів, яке має розпочатись найближчим часом.

Предмет «Захист України» вивчатимуть усі учні старшої школи — і дівчата, і хлопці.

— У нас будуть навчальні центри, які працюватимуть кущовим методом. Умовно, один центр на 5-10 шкіл, зокрема й у селах. У регіонах уже формується своя мережа, — розповів Оксен Лісовий.

За його словами, в Україні функціонуватиме мережа з приблизно 3000 навчальних центрів. Дисципліна «Захист України» буде мати 6 модулів, серед яких домедична допомога, де є елементи тактичної медицини.

— Також там буде різноманітна інженерія, що передбачає, зокрема, навички управління безпілотними апаратами, радіозв’язок і різноманітні технології, пов’язані з військовим контекстом. А ще передбачили топографію і тактику: базові знання та навички, — пояснив Оксен Лісовий.

У Міносвіти планують невдовзі презентувати нову освітню програму, щоб з нового навчального року викладати предмет по-новому. Предмет «Захист України» будуть викладати педагоги, які займаються лише цією дисципліною і весь свій робочий час завантажені винятково цим предметом.

«Кременчуцький Телеграф» з’ясував, як проводиться навчання з цього предмету у Кременчуці.

— У нас такий Міжшкільний ресурсний центр вже давно створений і заняття зі школярами старших класів по предмету «Захист України» проводяться саме так — один раз на тиждень у ньому, на базі гімназії № 31, — пояснив директор департаменту освіти Геннадій Москалик.

Він додав, що ця дисципліна вивчається лише у ліцеях — в 10-11 класах.

Зазначимо, в Кременчуці у 2019 році були реорганізовані заклади середньої освіти, і в місті створили 10 ліцеїв, де навчаються учні старших класів (з 1 по 11 класи). Усі інші школи були реорганізовані в гімназії (1-9 класи).

Нагадаємо, 30 квітня на базі обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської облради пройшли навчання для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади з надання першої домедичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування.