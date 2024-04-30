«Ми маємо готувати надійну зміну для захисту нашої держави»: у Кременчуці пройшли навчання з базового військового вишколу для педагогів

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На базі Обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади провели навчання з надання першої медичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування. Набуті знання викладачі будуть впроваджувати на уроках «Захист України»

Замість предмета «Захист Вітчизни» в українських школах вивчають «Захист України». Відповідну постанову Кабмін ухвалив 26 лютого 2020 року. Крім цього, за законом про мобілізацію, який вже підписав Володимир Зеленський, з 1 вересня 2025 року студенти будуть зобовʼязані проходити базовий військовий вишкіл.

Сьогодні, 30 квітня на базі Обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради пройшли навчання для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади з надання першої домедичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування.

— З 1 вересня 2025 року за новим законом буде введена базова військова підготовка на базі ТЦК та закладів вищої освіти. «Гуманітарно-технологічна академія» також буде здійснювати таку підготовку. З цією метою ми вже оновлюємо матеріально-технічну базу, створено кабінет безпеки, інтерактивний тир. І тому ми раді приймати спільноту, яка готує вчителів «Захисту України», — говорить директор коледжу Леся Крупіна.

Навчати педагогів, директорів закладів освіти, методистів міста та району приїхали фахівці Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського. Методист навчального закладу Валерій Білоха каже, що з початку повномасштабного вторгнення змінився сам підхід до викладання «Захисту України».

— Нові підходи вже з урахуванням сучасного досвіду. Долучається до викладання предмета ще більше людей, які були на фронті не тільки під час АТО, ООС, а й повномасштабної війни. До занять долучаємо фахівців, які мають бойовий досвід. Вони краще мотивують та діляться реальним досвідом розповідають, що працює, а що не працює на фронті. Ми маємо готувати надійну зміну для захисту нашої держави, її територіальної цілісності, — констатує Валерій Білоха.

Отримані знання педагоги будуть впроваджувати у своїх навчальних закладах. Зараз навчальний предмет учні освоюють за двома планами.

— Два тематичні плати предмета «Захист України» маємо у навчальних закладах. Тематичний план № 1 — працюють юнаки. Дівчата освоюють цей план за бажанням. Тематичний план № 2 — це основи медичних знань, де більше робиться нахил на медичну підготовку — програма для дівчат та хлопців відповідно до стану здоров'я. Все більше дівчат виявляють бажання навчатися разом з хлопцями за тематичним планом № 1, — розповідає Валерій Білоха.

Крім навичок надання домедичної допомоги, педагогам показали базові правила поводження зі зброєю, а саме:

як заряджати та розряджати автомат;

як тримати положення для ведення вогню.

Педагоги мали змогу одягти обладунки військового. Частина з яких побувала на східних околицях міста Бахмут у листопаді 2022 року.

У коледжі функціонує клас, в якому вчать студентів надавати першу домедичну допомогу. Додатково кабінет обладнаний інтерактивним тиром. Педагоги, методисти та директори навчальних закладів міста та району освоїли ази стрільби зі зброї з використанням сучасних технологій. Начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік каже, подібні ініціативи допоможуть вивести знання педагогів, а згодом й учнів, на новий рівень.

— Надалі такі навчання плануємо впровадити у початкову військову підготовку та для відродження патріотизму серед юнаків і молоді Кременчуцького району та держави. Ці знання педагоги будуть передавати у своїх навчальних закладах, — розповів Олег Лєднік.