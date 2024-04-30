«Ми маємо готувати надійну зміну для захисту нашої держави»: у Кременчуці пройшли навчання з базового військового вишколу для педагогів

На базі Обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади провели навчання з надання першої медичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування. Набуті знання викладачі будуть впроваджувати на уроках «Захист України»
Замість предмета «Захист Вітчизни» в українських школах вивчають «Захист України». Відповідну постанову Кабмін ухвалив 26 лютого 2020 року. Крім цього, за законом про мобілізацію, який вже підписав Володимир Зеленський, з 1 вересня 2025 року студенти будуть зобовʼязані проходити базовий військовий вишкіл.
Сьогодні, 30 квітня на базі Обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради пройшли навчання для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади з надання першої домедичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування.
Навчати педагогів, директорів закладів освіти, методистів міста та району приїхали фахівці Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського. Методист навчального закладу Валерій Білоха каже, що з початку повномасштабного вторгнення змінився сам підхід до викладання «Захисту України».
Отримані знання педагоги будуть впроваджувати у своїх навчальних закладах. Зараз навчальний предмет учні освоюють за двома планами.
Крім навичок надання домедичної допомоги, педагогам показали базові правила поводження зі зброєю, а саме:
Педагоги мали змогу одягти обладунки військового. Частина з яких побувала на східних околицях міста Бахмут у листопаді 2022 року.
У коледжі функціонує клас, в якому вчать студентів надавати першу домедичну допомогу. Додатково кабінет обладнаний інтерактивним тиром. Педагоги, методисти та директори навчальних закладів міста та району освоїли ази стрільби зі зброї з використанням сучасних технологій. Начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік каже, подібні ініціативи допоможуть вивести знання педагогів, а згодом й учнів, на новий рівень.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку. Також нагадаємо, на Кременчуччині провели військові збори по «Захист України» з випускниками.
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