Розкладав наркотики у лісі: у Полтаві поліція затримала чергового закладника

Учора, 29 квітня, у лісовому масиві поблизу Полтави поліція затримала закладника, яким мав при собі понад 30 згортків із наркотиками. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За словами начальника відділу превенції Полтавського районного управління поліції Антона Григоренка, затриманим виявився 20-річний полтавець, якого раніше уже затримували з наркотиками.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, які вчинені повторно) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно полтавця затримали за збут психотропів на понад 300 тисяч гривень.
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