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«Велика людина з великої літери»: у Кременчуці попрощалися із молодшим сержантом Михайлом «Кразом» Войтком

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 567

 

Попри контузію і тяжке поранення Михайло повернувся на службу до своїх побратимів

Сьогодні, 30 квітня, у Міському палаці культури Кременчук попрощався із полеглим українським захисником Михайлом «Кразом» Войтком. Народився загиблий 19 вересня 1974 року у Кременчуці, навчався у ліцеї № 17, потім в училищі № 16. Працював на кар’єрі «Кварц». Чоловік приєднався до лав Збройних сил України ще у 2016 році, воював в АТО. Із перших днів повномасштабного вторгнення повернувся на військову службу.

 

Перша дружина Михайла, Тетяна, поділилася, що попри розлучення, вони увесь цей час із загиблим підтримували гарні стосунки. 

 

— Я дуже вдячна йому за сина, за те, що він був у нашому житті. Він був дуже гарною, чуйною, доброю, відкритою людиною. Нам усім буде його дуже не вистачати.

Жінка говорить, знала, що Михайло вирішив з початку повномасштабного вторгнення піти на фронт. І навіть із зони бойових дій завжди намагалася бути з ним на зв’язку та підтримувати.

— Коли все почалося, це було його особисте рішення, він не вагався ні хвилини. Це для нього було важливо — захистити свою родину, свою Батьківщину. Не дивлячись на важке поранення — у нього була контузія, практично втратились зір та слух — він все одно продовжував служити. 

Із фронтових історій Михайла жінка запам’ятала, що «АТО у порівнянні із повномасштабним вторгненням — це були просто квіточки».

Поділився спогадами про загиблого і його побратим Сергій з позивним «Камаз». Говорить, познайомилися вони ще у лютому 2016 року — Сергія мобілізували за четвертою хвилею, а Михайла — за п’ятою. На той час Михайло був у Сергія командиром. Чоловік тоді прослужив три місяці й жив з родиною у Бахмуті, а Михайло служив біля Бахмута на Світлодарській дузі. І після демобілізації загиблий тоді заїжджав до товариша на кілька днів.

 

— Якщо й були Герої України — то Михайло дійсно справжній Герой. Він був дуже порядний, з ним було надзвичайно класно служити. Він і так був великим, але і як людина був масштабним. Він завжди був командиром поля бою, завжди зі своїми бійцями усі задачі разом виконували — усі його любили. Оце справжній Герой України, — говорить «Камаз».

Сергій згадує, після АТО кілька разів зустрічалися на зборах резервістів, а потім доля звела їх знову разом уже після повномасштабного вторгнення — Михайло потрапив до товариша у бригаду, щоправда, в інший підрозділ. 

— Позиція у нього була «Краз», позивний «Краз» — усі підлеглі його так знали. Це велика, гарна людина, справжній воїн. Він не міг не воювати — робив усе правильно, піклувався про свій особовий склад. Людина з великої літери, великий друг, великий побратим, — додає товариш Михайла Євген «Корній», теж військовослужбовець.

Воював Михайло на Донеччині.

 

— До лав Збройних сил України Михайло мобілізувався 6 березня 2022 року. Служив командиром зенітного відділення артилерійської обслуги зенітно-артилерійського взводу. Помер 24 квітня 2024 року від тяжкого поранення внаслідок ворожого обстрілу в одній із лікарень Дніпра, — додає військовослужбовець із позивним «Лиман».

У полеглого воїна лишилися мати, дружина і два сини.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Яна Гудзь Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: загиблий Прощання поховання війна воїни світла
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