В Україні до розмінування територій планують залучати жінок — віцепрем'єрка Юлія Свириденко

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Уряд сподівається на допомогу канадських партнерів у створенні відповідних програм з навчання протимінної діяльності для жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю

Активне залучення жінок в Україні до протимінної діяльності сприятиме підвищенню оперативності та ефективності цього процесу. Україна зацікавлена у підтримці Канади щодо просування гендерно-трансформаційної протимінної діяльності в Україні. Про це заявила перша віцепрем’єрка — міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл, інформує пресслужба Мінекономіки.

— Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності. Ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель, — сказала Юлія Свириденко.

За її словами, для залучення до професійної участі у протимінній діяльності необхідно приділяти особливу увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави. Уряд планує забезпечити професійну реалізацію жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю через їх залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. В Кабміні сподіваються, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання протимінної діяльності, зокрема, для жінок.