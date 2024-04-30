В Україні до розмінування територій планують залучати жінок — віцепрем'єрка Юлія Свириденко

Уряд сподівається на допомогу канадських партнерів у створенні відповідних програм з навчання протимінної діяльності для жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю
Активне залучення жінок в Україні до протимінної діяльності сприятиме підвищенню оперативності та ефективності цього процесу. Україна зацікавлена у підтримці Канади щодо просування гендерно-трансформаційної протимінної діяльності в Україні. Про це заявила перша віцепрем’єрка — міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл, інформує пресслужба Мінекономіки.
За її словами, для залучення до професійної участі у протимінній діяльності необхідно приділяти особливу увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави. Уряд планує забезпечити професійну реалізацію жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю через їх залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. В Кабміні сподіваються, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання протимінної діяльності, зокрема, для жінок.
— Гендерна рівність розглядається, як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування. На цей час в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО «Жінки, мир і безпека». Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні, — додала віцепремєрка.
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