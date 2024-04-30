Фотофакт: у сквері Бабаєва «Благоустрій Кременчука» почав висаджувати квіти

Сьогодні, 30 квітня, співробітники «Благоустрою Кременчука» у сквері Бабаєва почали висаджувати на клумби квіти. Фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» Кирило Воронцов сфотографував цей процес.
Усі ці квіти співробітники Благоустрою вирощують у своїх теплицях самостійно.
Висаджені рослини квітнутимуть протягом усього літа та радуватимуть містян своєю красою.
Нагадаємо, нещодавно журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали КП «Благоустрій Кременчука» і побачили, у яких умовах співробітники квіти вирощують та готують їх до висаджування.
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