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Фотофакт: у сквері Бабаєва «Благоустрій Кременчука» почав висаджувати квіти

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 0


 

Усі квіти працівники Благоустрою вирощують власноруч

Сьогодні, 30 квітня, співробітники «Благоустрою Кременчука» у сквері Бабаєва почали висаджувати на клумби квіти. Фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» Кирило Воронцов сфотографував цей процес.

 

Усі ці квіти співробітники Благоустрою вирощують у своїх теплицях самостійно. 

У Кременчуці скасували закупівлі дерев та квітів на понад 4,5 мільйона гривень

Висаджені рослини квітнутимуть протягом усього літа та радуватимуть містян своєю красою.

Нагадаємо, нещодавно журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали КП «Благоустрій Кременчука» і побачили, у яких умовах співробітники квіти вирощують та готують їх до висаджування.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Яна Гудзь Фото: Кирило Воронцов
Теги: сквер ім. Бабаєва Благоустрій Кременчука квіти
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