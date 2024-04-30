На Кременчуччині представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірить захист прав дітей

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Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Владислав Носенко працюватиме у територіальних громадах 2 травня

У Кременчуцькому районі 2-го травня очікують з робочим візитом представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Владислав Носенка. Він працюватиме у територіальних громадах та перевірить питання захисту прав дітей.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Очікуємо приїзду представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Він вивчатиме питання захисту прав дітей та буде працювати у територіальних громадах зі службами у справах захисту прав дітей, — пояснив керівник РВА.