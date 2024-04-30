На Кременчуччині представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірить захист прав дітей

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Владислав Носенко працюватиме у територіальних громадах 2 травня
У Кременчуцькому районі 2-го травня очікують з робочим візитом представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Владислав Носенка. Він працюватиме у територіальних громадах та перевірить питання захисту прав дітей.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
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