Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік залишається депутатом Глобинської міськради

Рішення щодо позбавлення його депутатських повноважень може ухвалити центральний орган партії «Слуга народу»
У суботу, 27 квітня, відбулася партійна конференція Полтавської обласної організації політичної партії «Слуга народу», на якій було вирішено відкликати депутата Глобинської міської ради Олега Лєдніка. Серед причин, на які посилався голова обласної парторганізації Олексій Устенко, звинувачення Олега Лєдніка у тому, що той пропускав засідання Глобинської міської ради, не підтримував зв’язок із партією та не має звіту за 2023 рік.
Під час ранкового брифінгу у начальника Кременчуцької районної адміністрації журналісти попросили прокоментувати цю подію її очільника Олега Лєдніка.
Нагадаємо, на конференції Полтавської обласної організації політичної партії «Слуга народу» її керівник Олексій Устенко звинуватив Олега Лєдніка у тому, що той «бувши членом постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища зловживав своїми повноваженнями — жодного разу проведення засідань комісії не було анонсовано, а прийняті рішення не були зрозумілими й прозорими, чим було завдано значної шкоди репутації пропрезидентської партії».
За словами Олега Лєдніка, він не відвідував сесійні засідання через те, що виконував обов’язки начальника Кременчуцької військової адміністрації. На його думку, «ця ситуація заангажована і має політичний характер» і що «це політичний тиск на мене, який здійснюється з моменту призначення мене начальником Кременчуцької РВА».
Олег Лєднік зазначив, що усі заяви Олексія Устенка стосовно його роботи не відповідають дійсності, а «усі аргументи, які наводились, не мають ніякого підґрунтя».
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