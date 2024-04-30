Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік залишається депутатом Глобинської міськради

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У суботу, 27 квітня, відбулася партійна конференція Полтавської обласної організації політичної партії «Слуга народу», на якій було вирішено відкликати депутата Глобинської міської ради Олега Лєдніка. Серед причин, на які посилався голова обласної парторганізації Олексій Устенко, звинувачення Олега Лєдніка у тому, що той пропускав засідання Глобинської міської ради, не підтримував зв’язок із партією та не має звіту за 2023 рік.

Під час ранкового брифінгу у начальника Кременчуцької районної адміністрації журналісти попросили прокоментувати цю подію її очільника Олега Лєдніка.

— Обласна партконференція лише рекомендувала припинити мої повноваження депутата Глобинської міської ради. Це, так би мовити, перший крок. Рішення щодо цього може ухвалити лише з’їзд партії. Серед звинувачень висунули те, що я нібито не встигаю виконувати депутатську роботу через роботу у РВА. Ми готуємо заперечення. Зараз час об’єднувати зусилля на боротьбу з ворогом. Деякі політики цього не розуміють і займаються власними проєктами. Я планую працювати разом з країною до повної Перемоги, — зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, на конференції Полтавської обласної організації політичної партії «Слуга народу» її керівник Олексій Устенко звинуватив Олега Лєдніка у тому, що той «бувши членом постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища зловживав своїми повноваженнями — жодного разу проведення засідань комісії не було анонсовано, а прийняті рішення не були зрозумілими й прозорими, чим було завдано значної шкоди репутації пропрезидентської партії».

За словами Олега Лєдніка, він не відвідував сесійні засідання через те, що виконував обов’язки начальника Кременчуцької військової адміністрації. На його думку, «ця ситуація заангажована і має політичний характер» і що «це політичний тиск на мене, який здійснюється з моменту призначення мене начальником Кременчуцької РВА».

Олег Лєднік зазначив, що усі заяви Олексія Устенка стосовно його роботи не відповідають дійсності, а «усі аргументи, які наводились, не мають ніякого підґрунтя».