«Якщо ми хочемо бачити квіти у місті, то потрібно виділяти на це кошти», — «Благоустрій Кременчука»
Сьогодні, 19:01Переглядів: 226
На комунальному підприємстві кажуть, що зараз змушені висаджувати багаторічні квіти та компенсувати квіткові втрати рослинами вирощеними власноруч
Сьогодні, 12 квітня, журналісти відвідали комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука». Для преси влаштували екскурсію теплицями, у яких вирощують до 30 тисяч квітів за сезон. Екскурсію провели генеральний директор підприємства Віктор Василенко і головна озеленювачка КП «Благоустрій Кременчука» Світлана Кулинич. На підприємстві розповіли, що змайстрували теплиці самотужки ще до повномасштабного вторгнення.
— Коли почалася війна, і ми розуміли, що грошей немає, і нам виділялося максимум 500 тисяч на всі квітники міста, ми почали масово вирощувати розсаду. Це квіти, які ми підсаджуємо на клумби у сквері ім. Олега Бабаєва, сквері Київському, «квітковий схил» на проспекті Свободи, — розповідає Світлана Кулинич.
Вирощують сальвію, газанію, канни, кажуть у «Благоустрої». У трьох теплицях працює на ентузіазмі троє співробітників. Вартість облаштованих теплиць мінімальна, констатують на комунальному підприємстві.
— У нас тут три особи працює. Але, ми їх «витягнули» зі штату озеленювачів, які доглядають за квітниками, деревами, кущами міста. У нас немає відділу квітникарства, немає агронома. Насіння ми збираємо самі, землю заготовлюємо самі. Єдине що ми купуємо — це грибний міцелій, пісок, агроволокно, добрива. Все зроблено своїми руками. Наш будівельний цех власноруч з тих матеріалів, які ми можемо забезпечити, — розповідають у «Благоустрої».
Директор комунального підприємства Віктор Василенко говорить, що лише квітами «Благоустрою» озеленити місто неможливо.
— Був скасовувати тендер. Ми планували 500 тисяч витратити на купівлю квітів. Квітів не буде, будемо висаджувати ті, що виростили у себе, — говорить очільник підприємства.
Без закупівлі квітів місто не матиме такий гарний вигляд, бідкаються у «Благоустрої». Своя ж сучасна теплиця обійдеться у 40 тис. євро, порахували у КП.
— Наші квіти доростуть і розквітнуть в кінці травня. Їх тоді тільки висадять. У цих умовах, які ви побачили, висаджувати гарний продукт неможливо. Треба будувати сучасні теплиці, виділяти 3 гектари землі «Благоустрою» для опалюваних теплиць, де буде працювати окремий штат працівників. Це великі кошти. Десь 40 тисяч євро потрібно лише на теплицю, — каже Віктор Василенко.
Нині змушені висаджувати багаторічні рослини, каже головна озеленювачка КП «Благоустрій Кременчука» Світлана Кулинич.
— Є така багаторічна трава яка нас виручає — солерос, всю розподільчу смугу на Київській ми засадили злаками. Торік 11 тисяч багаторічних квітів висадили. Чим гірші злаки за однорічні — бо у кожного багаторічника свій термін квітування. Однорічники цвітуть до кінця сезону. Якщо ми хочемо бачити квіти, які будуть квітнути у місті, то потрібно виділяти на це кошти. Якщо цього не робити: не буде таких квітучих зон, — розповідає пані Світлана.