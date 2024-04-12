«Якщо ми хочемо бачити квіти у місті, то потрібно виділяти на це кошти», — «Благоустрій Кременчука»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 226

Сьогодні, 12 квітня, журналісти відвідали комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука». Для преси влаштували екскурсію теплицями, у яких вирощують до 30 тисяч квітів за сезон. Екскурсію провели генеральний директор підприємства Віктор Василенко і головна озеленювачка КП «Благоустрій Кременчука» Світлана Кулинич. На підприємстві розповіли, що змайстрували теплиці самотужки ще до повномасштабного вторгнення.

— Коли почалася війна, і ми розуміли, що грошей немає, і нам виділялося максимум 500 тисяч на всі квітники міста, ми почали масово вирощувати розсаду. Це квіти, які ми підсаджуємо на клумби у сквері ім. Олега Бабаєва, сквері Київському, «квітковий схил» на проспекті Свободи, — розповідає Світлана Кулинич.

Вирощують сальвію, газанію, канни, кажуть у «Благоустрої». У трьох теплицях працює на ентузіазмі троє співробітників. Вартість облаштованих теплиць мінімальна, констатують на комунальному підприємстві.

— У нас тут три особи працює. Але, ми їх «витягнули» зі штату озеленювачів, які доглядають за квітниками, деревами, кущами міста. У нас немає відділу квітникарства, немає агронома. Насіння ми збираємо самі, землю заготовлюємо самі. Єдине що ми купуємо — це грибний міцелій, пісок, агроволокно, добрива. Все зроблено своїми руками. Наш будівельний цех власноруч з тих матеріалів, які ми можемо забезпечити, — розповідають у «Благоустрої».

Директор комунального підприємства Віктор Василенко говорить, що лише квітами «Благоустрою» озеленити місто неможливо.

— Був скасовувати тендер. Ми планували 500 тисяч витратити на купівлю квітів. Квітів не буде, будемо висаджувати ті, що виростили у себе, — говорить очільник підприємства.

Без закупівлі квітів місто не матиме такий гарний вигляд, бідкаються у «Благоустрої». Своя ж сучасна теплиця обійдеться у 40 тис. євро, порахували у КП.

— Наші квіти доростуть і розквітнуть в кінці травня. Їх тоді тільки висадять. У цих умовах, які ви побачили, висаджувати гарний продукт неможливо. Треба будувати сучасні теплиці, виділяти 3 гектари землі «Благоустрою» для опалюваних теплиць, де буде працювати окремий штат працівників. Це великі кошти. Десь 40 тисяч євро потрібно лише на теплицю, — каже Віктор Василенко.

Нині змушені висаджувати багаторічні рослини, каже головна озеленювачка КП «Благоустрій Кременчука» Світлана Кулинич.

— Є така багаторічна трава яка нас виручає — солерос, всю розподільчу смугу на Київській ми засадили злаками. Торік 11 тисяч багаторічних квітів висадили. Чим гірші злаки за однорічні — бо у кожного багаторічника свій термін квітування. Однорічники цвітуть до кінця сезону. Якщо ми хочемо бачити квіти, які будуть квітнути у місті, то потрібно виділяти на це кошти. Якщо цього не робити: не буде таких квітучих зон, — розповідає пані Світлана.

Нагадаємо, у Кременчуці скасували закупівлі дерев та квітів на понад 4,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, у 2024 році на покладання квітів до місць поховань та пам’ятників для вшанування учасників, жертв та подій російсько-української війни кременчуцька влада планує витратити 400 тисяч гривень.