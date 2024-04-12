Справа медиків «швидкої»: дочка померлої пацієнтки назвала діагноз, який став причиною смерті її матері

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11 квітня в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося чергове засідання у справі медиків «швидкої» (розглядали цивільний позов фельдшера Валерія Роя), під час якого «Кременчуцький ТелеграфЪ» вперше почув свідчення дочки померлої пацієнтки та дізнався, що стало причиною смерті 43-річної кременчужанки.

На цей раз представник відповідача, юрисконсульт Ярослав Гречаний вдруге подав клопотання, аби засідання перейшло у закритий режим, щоб зберегти лікарську таємницю. Те саме він робив і минулого разу, 5 лютого. Тоді суддя Сергій Нестеренко відмовив, бо не було достатньо підстав для задоволення клопотання.

Адвокат позивача Валерій Гонтар наголосив, що померла пацієнтка не є учасником судового процесу, і її права порушені бути не можуть, бо жінки вже немає в живих. На його думку, відповідач таким чином хоче уникнути розголошення незаконних дій під час притягнення фельдшера Роя до відповідальності. Бо по факту клопотання направлене на те, аби виключити із засідання саме пресу.

Суддя Сергій Нестеренко вдруге відмовив у задоволенні клопотання щодо закритого судового процесу, вказавши, що воно не було належним чином конкретизоване та обґрунтоване, крім того, трудовий спір не повинен розглядатися у закритому режимі.

Відповідач не зміг конкретно вказати, у чому суть проступку позивача

Оскільки під час минулого засідання висловилися позивач Валерій Рій та його адвокат, на цей раз черга дійшла до представника відповідача Ярослава Гречаного. Він сказав, що фельдшер Рій неінформативно зібрав скарги та анамнез, невірно оцінив стан хворої та встановив помилковий діагноз — міжреберна невралгія (адже він неї не вмирають). А отже не надав ту допомогу, якої жінка потребувала. Також він наголосив, що хвору з ознаками гострого коронарного синдрому не забрали до лікарні.

Фельдшери Левочко та Рій, коли передавали кардіограму у дистанційно-діагностичний центр, не деталізували скарги, не повідомили дані анамнезу та те, що виклик повторний (також не зазначили щодо повторності виклику у картці). А оскільки перша бригада не передала зроблену кардіограму, не було змоги порівняти два результати.

Він наголосив, що Валерію Рою перед винесенням догани пропонували надати письмові пояснення щодо надання допомоги пацієнтці (у порядку ст. 149 Кодексу законів про працю), що він і зробив.

Тоді адвокат Валерій Гонтар запитав, які конкретно недоліки у наданні медичної допомоги мали місце у роботі пана Роя. На це Ярослав Гречаний почав зачитувати з відзиву пункти посадової інструкції, які, на думку, відповідача, фельдшер порушив. Але юрисконсульт не зміг чітко вказати, що саме невірно зробив Валерій Рій. Суддя Сергій Нестеренко підкреслив, що так і не почув конкретних відповідей зі сторони відповідача щодо суті дисциплінарного проступку. І саме так і записуватиме секретар.

За словами судді, відповідачу не допоможе затягування судового процесу. Адже навіть якщо строк дії догани збіжить, все одно трудовий спір розглядатимуть і далі, адже він має бути унормованим.

Також суддя наголосив, що розглядатиме цю справу, не беручи до уваги аналогічне судове засідання у Кременчуцькому районному суді, де вже є рішення судді Анни Реки, і зробить власні висновки.

Допит свідків

Також у цьому судовому засіданні встигли допитати свідків — двох фельдшерок.

Олена Левочко розповіла, що коли її бригада приїхала до пацієнтки, їй виміряли тиск і сатурацію, зняли кардіограму, яку відправили у Полтаву. З Полтави лікар Карпенко поінформувала, що підозри на інфаркт немає. Хвора повідомила, що болі в грудній клітині у неї були ще зранку і що на роботі вона працює під кондиціонером.

З цього Валерій Рій і припустив, що у пацієнтки може бути міжреберна невралгія. Медики зробили жінці ін'єкцію «Диклофенаку» та порадили на ранок звернутися до лікаря.

За словами Олени Левочко, показань до госпіталізації не було — усі життєві показники були в нормі — температура, тиск, тільки під час пальпації ребер відбувався біль.

Також фельдшерка Левочко пояснила: серцевий біль постійний, давлячий, пекучий, а у випадку невралгії він посилюється під час рухів та вдиху-видиху.

На запитання судді Олена Левочко розповіла, що медики кременчуцької «швидкої» зараз борються за те, щоб керівництво їх чуло: підвищили зарплати, покращили умови праці. Вона думає, що догана — це спосіб перешкодити цій боротьбі. Згадала і про те, що керівництво пропонувало фельдшерам забрати позови з суду, щоб «зам’яли» кримінальне провадження. Нагадаємо, дочка померлої пацієнтки звернулася до поліції щодо неналежного надання її матері допомоги.

Після цього опитали Наталю К., яка приїжджала до пацієнтки у складі першої бригади. Вона розповіла, що жінка скаржилася на головний біль, підвищений тиск та незначний біль у грудній клітині. Хвора розповіла, що вона страждає на гіпертонічну хворобу, але до лікарів з цим не зверталася. Наталя К. поставила діагноз — гіпертонічний криз. Перша бригада, згідно з протоколом, зробила пацієнтці ін'єкції «Дибазола» та «Ношпи», а також дала таблетки «Каптоприл» та «Анаприлін».

Наталя К. зазначила, що у 90% хворих є незначний біль за грудиною, коли підвищується тиск.

На запитання, чому перша бригада не передала кардіограму у Полтаву, Наталя К. відповіла, що її обов’язково треба передавати у двох випадках: якщо є нестабільна стенокардія або підозра на інфаркт міокарда. Але на цей раз жодного з переліченого не було.

Дочка потерпілої свідчила і повідомила діагноз матері, який призвів до смерті

У Автозаводському суді «Кременчуцькому Телеграфові» вперше вдалося заслухати дочку померлої. Вона розповіла, що 5 липня її матері було погано ще зранку, але вона все одно пішла на роботу.

Дівчина підтвердила, що перша бригада дійсно надала допомогу її матері, проте після цього їй стало краще на короткий момент, але біль за грудиною не зник. За словами свідка, той біль був пекучий, давлячий, мати жаліла на відчуття, ніби на груди щось тисне. Тому дочка повторно викликала швидку. Коли приїхала друга бригада, тиск у матері вже впав, голова боліти перестала. Фельдшер Валерій Рій, порадившись з кардіологом з Полтави, сказав, що проблема — не з серцем. Жінці вкололи знеболювальне. На ранок мати свідка померла.

Дочка померлої розповіла, що вирішила бути свідком у суді після того, як прочитала публікацію на нашому сайті від 24 листопада 2023 року. До того моменту вона не вважала, що медики винні у смерті її матері, але її дуже обурило, що вони судяться через догану та те, що їм не виплачують премії. Дівчина розцінила це таким чином, що по факту померла людина, а медиків хвилюють тільки гроші. Тому вона поговорила зі знайомим юристом, той порадив їй звернутися із заявою до поліції та написати лист на Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зі скаргою на дії медиків, а також з проханням залучити її до справи як свідка та надати їй картки виїздів бригад.

Вона підтвердила, що мати страждала на гіпертонію, але з цією проблемою до лікарів не ходила і сама «призначила» собі таблетки, які приймала.

Вперше за весь час прозвучав остаточний діагноз, від якого померла пацієнтка, його озвучила донька. Причиною смерті 43-річної кременчужанки стала кардіоміопатія (яка не є гострим станом, це хронічне захворювання, воно розвивається поступово протягом життя – ред.), серцево-судинна недостатність. Копію лікарського свідоцтва про смерть жінки долучили до матеріалів справи з дозволу свідка — доньки.

На наступному засіданні у червні мають допитати інших свідків — лікарів Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які проводили службову перевірку у цій справі.