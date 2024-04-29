Де у Кременчуці 30 квітня не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 30 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;

вул. Віри Холодної, 33-66А;

пр. Далекий, 1-10;

вул. Євгена Патона, 1-21А;

пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;

вул. Проліскова, 5, 11;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

пров. Вагонобудівний, 7-22;

пров. Грузинський, 11, 12А, 17, 27;

вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

вул. Івана Франка, 29, 33, 38;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32, 34, 36;

вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67;

вул. Барвінкова, 1-30;

вул. Рокитнянська, 27С;

вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6;

вул. Якова Петруся, 31-130;

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сиваський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169. З 6.00 до 18.00 просп. Полтавський;

вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б.Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Баранова;

вул. Мрії;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Г. Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького. З 8.00 до 18.00 пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3, 4, 5, 28;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Олександрійська;

вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7. З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10;

с. Потоки. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

вул. Ігоря Сердюка, 57.

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