Де у Кременчуці 30 квітня не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:04
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 30 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- пр. Далекий, 1-10;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;
- вул. Проліскова, 5, 11;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11, 12А, 17, 27;
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- вул. Івана Франка, 29, 33, 38;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32, 34, 36;
- вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 61, 67;
- вул. Барвінкова, 1-30;
- вул. Рокитнянська, 27С;
- вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6;
- вул. Якова Петруся, 31-130;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169.
З 6.00 до 18.00
- просп. Полтавський;
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б.Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. Мрії;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Г. Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнибіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького.
З 8.00 до 18.00
- пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3, 4, 5, 28;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Олександрійська;
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7.
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- с. Потоки.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- вул. Ігоря Сердюка, 57.
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