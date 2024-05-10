Кременчук відвідала перша леді Олена Зеленська (додано)

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 3 071 Коментарів: 1

10 травня у Кременчук з візитом приїжджала дружина президента України Олена Зеленська. «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що перша леді відвідала заклади освіти — зокрема перевірила укриття, які будувались коштом її фундації.

Зазначимо, що ці сховища розташовані у ліцеях № 4 та № 25 про які «Кременчуцький Телеграф» писав раніше. Зокрема, обидва укриття є доступними для людей з інвалідністю, одне з них може вміщувати 950 людей, а інше розраховане на 420 осіб.

Детальніше про ці укриття можна почитати ТУТ і ТУТ.

Інші подробиці візиту поки невідомі через посилені заходи безпеки.

Додано:

Перша Леді України Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі поділилася детелями візиту до кременчуцьких ліцеїв.

В укриттях ліцеїв № 4 та № 25 пані Зеленська звернула увагу на безперебійний інтернет, кулери з питною водою, наявність дитячої літератури й ігор, а також зручних меблів та найголовніше — підіймачів для тих, кому важко ходити сходами самостійно.

Кошти на облаштування цих укриттів виділила Фундація Олени Зеленської разом із партнером проєкту KSE Foundation.

Укриття в цих ліцеях означають — тепер у закладах знову можуть навчати дітей офлайн! Після місяців, навіть років дистанційки 2500 учнів зможуть повноцінно вчитися й просто бачитися, — додає Перша Леді.