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Топ новина, Кременчук, Освіта

Кременчук відвідала перша леді Олена Зеленська (додано)

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 3 071 Коментарів: 1

 

Дружина президента побувала у кременчуцьких закладах освіти

10 травня у Кременчук з візитом приїжджала дружина президента України Олена Зеленська. «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що перша леді відвідала заклади освіти — зокрема перевірила укриття, які будувались коштом її фундації. 

Зазначимо, що ці сховища розташовані у ліцеях № 4 та № 25 про які «Кременчуцький Телеграф» писав раніше. Зокрема, обидва укриття є доступними для людей з інвалідністю, одне з них може вміщувати 950 людей, а інше розраховане на 420 осіб. 

Детальніше про ці укриття можна почитати ТУТ і ТУТ.

Інші подробиці візиту поки невідомі через посилені заходи безпеки.

Додано:

Перша Леді України Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі поділилася детелями візиту до кременчуцьких ліцеїв. 

 

В укриттях ліцеїв № 4 та № 25 пані Зеленська звернула увагу на безперебійний інтернет, кулери з питною водою, наявність дитячої літератури й ігор, а також зручних меблів та найголовніше — підіймачів для тих, кому важко ходити сходами самостійно.

Кошти на облаштування цих укриттів виділила Фундація Олени Зеленської разом із партнером проєкту KSE Foundation.

Укриття в цих ліцеях означають — тепер у закладах знову можуть навчати дітей офлайн! Після місяців, навіть років дистанційки 2500 учнів зможуть повноцінно вчитися й просто бачитися, — додає Перша Леді.

Також для учнів команда надзвичайників щотижня проводитиме заняття у мобільному класі безпеки — завдяки цьому діти навчаться поводитися небезпечних для життя ситуаціях. 

А в умовах, коли дві третини українських учнів змушені вчитися онлайн саме через брак укриттів, кожне таке повернення нормального освітнього життя Олена Зеленська назвала перемогою.

Але поки укриття необхідні — нехай вони будуть найкращими. Не лише безпечними, а й комфортними. Щоб не травмувати додатково, а навпаки — вселяти впевненість та відчуття захищеності, — констатує пані Олена.

Також Перша Леді закликала місцевих меценатів та бізнеси, яким небайдужі безпека та якість навчання дітей у своїй громаді, долучатися до облаштування сховищ.

Нагадаємо, що 10 травня кременчуцькі школярі навчалися дистанційно, згідно з розпорядженням Кременчуцької районної військової адміністрації.


ПО ТЕМІ:

Скільки витрачено і що вже зроблено: про ситуацію з укриттями в закладах освіти Кременчука

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Автор: Телеграф Джерело фото: телеграм-канал Олени Зеленської Джерело відео: телеграм-канал Олени Зеленської
Теги: Олена Зеленська укриття ліцей № 4 ліцей №25
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Коментарі: 1

4 392
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:27

Скумбрії по вісім хоч привезла?


11 8

Інформація

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