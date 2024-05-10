10 травня у Кременчук з візитом приїжджала дружина президента України Олена Зеленська. «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що перша леді відвідала заклади освіти — зокрема перевірила укриття, які будувались коштом її фундації.
Зазначимо, що ці сховища розташовані у ліцеях № 4 та № 25 про які «Кременчуцький Телеграф» писав раніше. Зокрема, обидва укриття є доступними для людей з інвалідністю, одне з них може вміщувати 950 людей, а інше розраховане на 420 осіб.
Детальніше про ці укриття можна почитати ТУТ і ТУТ.
Інші подробиці візиту поки невідомі через посилені заходи безпеки.
Додано:
Перша Леді України Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі поділилася детелями візиту до кременчуцьких ліцеїв.
В укриттях ліцеїв № 4 та № 25 пані Зеленська звернула увагу на безперебійний інтернет, кулери з питною водою, наявність дитячої літератури й ігор, а також зручних меблів та найголовніше — підіймачів для тих, кому важко ходити сходами самостійно.
Кошти на облаштування цих укриттів виділила Фундація Олени Зеленської разом із партнером проєкту KSE Foundation.
Також для учнів команда надзвичайників щотижня проводитиме заняття у мобільному класі безпеки — завдяки цьому діти навчаться поводитися небезпечних для життя ситуаціях.
А в умовах, коли дві третини українських учнів змушені вчитися онлайн саме через брак укриттів, кожне таке повернення нормального освітнього життя Олена Зеленська назвала перемогою.
Також Перша Леді закликала місцевих меценатів та бізнеси, яким небайдужі безпека та якість навчання дітей у своїй громаді, долучатися до облаштування сховищ.
Нагадаємо, що 10 травня кременчуцькі школярі навчалися дистанційно, згідно з розпорядженням Кременчуцької районної військової адміністрації.
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