Яке укриття побудували у Кременчуцькому ліцеї № 25 коштом фонду Олени Зеленської

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 108

У цьому новому укритті буде підйомник для маломобільних груп населення

У Кременчуцькому ліцеї № 25 «Гуманітарний колегіум» друге укриття на 420 осіб побудували коштом фонду першої леді Олени Зеленської. Як розповіла директорка навчального закладу Тетяна Москалик, у новому укриття буде підйомник для маломобільних груп населення. Зараз його виготовляють на заводі, і є певна затримка, адже підвал глибокий — 3,5 м, тому підйомник потрібен специфічний.

Ось такий вигляд має нове укриття. Зараз у ньому — комунальні меблі, але фонд Олени Зеленської має передати нові

Спочатку у «Гуманітарному колегіумі» функціонувало одне укриття на 137 осіб, куди з 1 вересня 2023 року по 14 січня 2024 року спускалися учні. Його облаштування місту коштувало близько 1,5 млн грн, підрядник — Павло Шилін. Проте тепер, коли відкрилося нове сховище, перше повністю віддали на потреби дитячого садка № 33, який знаходиться поруч.

— Ми зараз маємо змогу дитячий садочок окремо впустити, а наших учнів — в окреме приміщення, — коментує пані Москалик та додає, що заняття для ліцеїстів у сховищі не проходять.

У ліцеї 1314 учнів навчаються у три зміни: перша починається о 8.00, друга — о 11.00, третя — о 14.00. Останній урок закінчується о 17.40.

— Кожна дитина, яка бажає здобувати очну освіту, ходить кожного дня. У початкової школи 4 уроки проходять повністю очно, — каже директорка.

Кременчуцький ліцей «Гуманітарний колегіум» — це друга школа нашого міста, для якої фонд Олени Зеленської виділив кошти на облаштування укриття, перша — ліцей № 4 «Кремінь». У ліцеї № 4 нове укриття дасть змогу учням навчатися в одну зміну.