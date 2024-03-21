Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Яке укриття побудували у Кременчуцькому ліцеї № 25 коштом фонду Олени Зеленської

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 108

 

У цьому новому укритті буде підйомник для маломобільних груп населення

У Кременчуцькому ліцеї № 25 «Гуманітарний колегіум» друге укриття на 420 осіб побудували коштом фонду першої леді Олени Зеленської. Як розповіла директорка навчального закладу Тетяна Москалик, у новому укриття буде підйомник для маломобільних груп населення. Зараз його виготовляють на заводі, і є певна затримка, адже підвал глибокий — 3,5 м, тому підйомник потрібен специфічний.

Ось такий вигляд має нове укриття. Зараз у ньому — комунальні меблі, але фонд Олени Зеленської має передати нові

Спочатку у «Гуманітарному колегіумі» функціонувало одне укриття на 137 осіб, куди з 1 вересня 2023 року по 14 січня 2024 року спускалися учні. Його облаштування місту коштувало близько 1,5 млн грн, підрядник — Павло Шилін. Проте тепер, коли відкрилося нове сховище, перше повністю віддали на потреби дитячого садка № 33, який знаходиться поруч.

— Ми зараз маємо змогу дитячий садочок окремо впустити, а наших учнів — в окреме приміщення, — коментує пані Москалик та додає, що заняття для ліцеїстів у сховищі не проходять.

У ліцеї 1314 учнів навчаються у три зміни: перша починається о 8.00, друга — о 11.00, третя — о 14.00. Останній урок закінчується о 17.40. 

— Кожна дитина, яка бажає здобувати очну освіту, ходить кожного дня. У початкової школи 4 уроки проходять повністю очно, — каже директорка.

Кременчуцький ліцей «Гуманітарний колегіум» — це друга школа нашого міста, для якої фонд Олени Зеленської виділив кошти на облаштування укриття, перша — ліцей № 4 «Кремінь». У ліцеї № 4 нове укриття дасть змогу учням навчатися в одну зміну.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: ліцей №25 укриття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх