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У Кременчуці розшукують зниклого безвісти Сергія Ніконова

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 132

 

Чоловік поїхав з дому на своєму авто та не виходить на зв'язок із рідними

У Кременчуці розшукують зниклого безвісти Сергія Ніконова (03.11.1990 р.н.). Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.

За інформацією правоохоронців, чоловік поїхав з дому на власному авто і після цього не виходить на зв'язок зі своїми рідними.

 

Одягнений чоловік був у світло зелену куртку, спортивний темно-синій костюм та червоні кросівки.

У поліції просять усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження Сергія Ніконова, повідомити за телефоном +380977033918.

Нагадаємо, правоохоронці менше ніж за годину розшукали зниклу неповнолітню з Миргорода.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління поліції
Теги: Кременчуцьке районне управління поліції розшук зниклий безвісти
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