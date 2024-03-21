Чоловік поїхав з дому на своєму авто та не виходить на зв'язок із рідними
У Кременчуці розшукують зниклого безвісти Сергія Ніконова (03.11.1990 р.н.). Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.
За інформацією правоохоронців, чоловік поїхав з дому на власному авто і після цього не виходить на зв'язок зі своїми рідними.
Одягнений чоловік був у світло зелену куртку, спортивний темно-синій костюм та червоні кросівки.
У поліції просять усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження Сергія Ніконова, повідомити за телефоном +380977033918.
Нагадаємо, правоохоронці менше ніж за годину розшукали зниклу неповнолітню з Миргорода.
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