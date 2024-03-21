Менше години витратили поліцейські на розшук зниклої неповнолітньої з Миргорода

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Зі слів родичів, дівчина пішла з дому напередодні і не повернулася

20 березня у Миргороді зникла безвісти неповнолітня 15-річна дівчина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, цього ж дня близько 19.00 до них звернулися родичі дівчини й повідомили, що та напередодні пішла з дому і досі не повернулася.

За словами Віталія Ярмолюка, начальника Миргородського райвідділу поліції, шукали дівчину мобільні екіпажі поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу та поліцейський офіцер Миргородської громади.

— Завдяки комунікації поліцейського офіцера Миргородської громади Олександра Диченка з місцевими мешканцями, менш ніж за годину пошуків неповнолітню знайшли. Вона була у своїх знайомих в одному із сіл району. З нею все гаразд. Дівчину передали матері, — додає правоохоронець.

Наразі причини та обставини зникнення дівчини з'ясовують ювенальні поліцейські.

Нагадаємо, у Кременчуці розшукують зниклого безвісти Руслана Товстановського, який уже майже місяць не виходить на зв'язок із рідними.