Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Менше години витратили поліцейські на розшук зниклої неповнолітньої з Миргорода

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 82

Зі слів родичів, дівчина пішла з дому напередодні і не повернулася

20 березня у Миргороді зникла безвісти неповнолітня 15-річна дівчина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, цього ж дня близько 19.00 до них звернулися родичі дівчини й повідомили, що та напередодні пішла з дому і досі не повернулася.

За словами Віталія Ярмолюка, начальника Миргородського райвідділу поліції, шукали дівчину мобільні екіпажі поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу та поліцейський офіцер Миргородської громади.

— Завдяки комунікації поліцейського офіцера Миргородської громади Олександра Диченка з місцевими мешканцями, менш ніж за годину пошуків неповнолітню знайшли. Вона була у своїх знайомих в одному із сіл району. З нею все гаразд. Дівчину передали матері, — додає правоохоронець.

Наразі причини та обставини зникнення дівчини з'ясовують ювенальні поліцейські.

Нагадаємо, у Кременчуці розшукують зниклого безвісти Руслана Товстановського, який уже майже місяць не виходить на зв'язок із рідними.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина Миргород розшук зникла дівчина неповнолітня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх