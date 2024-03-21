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За минулий рік Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» отримала майже 9,5 млн грн прибутку

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 442

 

Для порівняння: прибуток фабрики за 2022 рік не досягнув і пів мільйона гривень

За 2023 рік Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» отримала 9,421 млн грн чистого прибутку. Про це йдеться у повідомленні підприємства про проведення загальних зборів.

Також у повідомленні компанія зазначає, що за підсумками 2023 року вони не планують виплачувати дивіденди.

5% отриманого прибутку підприємство направить на поповнення резервного капіталу, а інші 95% залишаться не розподіленими.

Для порівняння: у 2022 році прибуток кондитерської фабрики не досягнув і пів мільйона гривень. Сума становила 374 тисячі гривень.

Кінцевим бенефіціаром Кременчуцької кондитерської фабрики «Рошен» є син колишнього Президента Петра Порошенка Олексій.

Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» входить до складу одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні корпорації Roshen. До корпорації відносяться також дві Вінницькі, Київська кондитерські фабрики, Бісквітний комплекс «Рошен», а також Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина); Вінницький молочний завод Roshen, законсервована Липецька фабрика (Росія).

Нагадаємо, на початку 2022 року пішли чутки, що «Рошен» у Кременчуці призупинив свою роботу.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук кондитерская фабрика Рошен прибуток
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