Де у Кременчуці 22 березня не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 22 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний; 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28;

вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Ковальська;

вул. Ливарна;

вул. Лінійна;

вул. Макаренка;

вул. Павла Чубинського;

вул. Івана Приходька;

вул. Максима Березовського;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

пров. Ливарний;

пров. Літописний;

пров. Мирний;

пров. Тополевий. З 8.00 до 17.00 вул. Софії Русової, 9-72А;

пров. Лютневий, 1-23;

вул. Озерна, 14/7-21/5;

туп. Садківський, 20Б;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9-24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 119;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Вишневий, 14-25/20;

пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 203-207;

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Небесної Сотні, 36/38, 39;

вул. Віри Холодної, 33-66А;

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;

пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

просп. Полтавський, 221-241;

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 62-100;

вул. Університетська, 2-16;

вул. Театральна, 1-5;

вул. Озерна, 3-13;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23. З 6.00 до 18.00 вул. Сержанта Мельничука, 1Б-6А;

пров. Фруктовий, 4;

просп. Свободи, 6-11;

вул. Академіка Герасимовича, 95-204;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Гайдамацька, 80-147;

пров. Гарматний, 3-22;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Пілотів;

вул. Сагайдачного;

вул. Ярослава Мудрого;

вул. Чумацький Шлях. З 8.00 до 19.00 вул. Проліскова, 9;

с. Соснівка;

с.Потоки;

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 16.00 пров. Бакинський;

пров. Бар'єрний;

пров. Градизький; пров. Луговий;

вул. Братів Тютюнників, 4-27;

вул. Гійома Боплана, 38-78А;

вул. Каховська, 1-43/2;

вул. Кооперативна, 19-50/4;

вул. Лугова, 6-37;

вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;

проїзд Луговий.

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