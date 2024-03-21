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Кременчук, Освіта

У Кременчуцькому дитсадку №70 укриття оснастили підйомником для маломобільних людей

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 279

 

Заклад має запрацювати в очному режимі з 1 квітня

У Кременчуцькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 70 укриття оснастили підйомником для маломобільних людей.

— Ми працюємо над завершальним етапом облаштування укриття, ремонтні роботи майже закінчилися, залишилося встановлення пожежної сигналізації, — розповідає директорка дитсадка Надія Сороколат.

Працівникам, які займаються пожежною сигналізацією, потрібно декілька днів, щоб все завершити, отримали дозвільні документи та підключитися на пульт муніципальної варти.

Сховище дитсадка вміщуватиме 150 осіб, цього достатньо для вихованців та співробітників

Наразі дитячий садок працює у дистанційному режимі. Директорка повідомила, що вже є 123 заяви від батьків, які готові привести дітей, коли заклад відкриється (загалом він розрахований на максимальну кількість 200-240 вихованців). Садок має запрацювати в очному режимі з 1 квітня.

Надія Сороколат каже, що зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи підйомника. Відповідальна людина, яку призначили «опікуватися» ним, пройде спеціальне навчання щодо роботи з такими механізмами. І хоч маломобільні діти заклад зараз не відвідують, дитсадок зможе прийняти їх за потреби.

За даними сайту Prozorro, на заміну внутрішніх інженерних мереж в укритті пішло 899 951 грн, безпосередньо на будівництво — 1,5 млн грн. Роботи виконало товариство з обмеженою відповідальністю «Кремелектро».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття дитячий садок
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