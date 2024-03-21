«Потрібно бути людяними». Історія кременчуцької родини, яка виховує дитину з синдромом Дауна

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 450

21 березня у світі відзначають Міжнародний день людини із синдромом Дауна. У цей день людей закликають до толерантності та об’єднувати зусилля громадськості щодо соціальної адаптації людей із синдромом Дауна, говорять в Центрі громадського здоров’я МОЗ України

«Покарання за гріхи», «Це спадкове», «Мабуть, гулящі» — досі в українському суспільстві ширяться подібні висловлювання у бік родин, які виховують дитину з синдромом Дауна. Втім, така дитина може народитися в будь-якій сім’ї, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я України.

Як зараз живуть діти з таким синдромом, про найпоширеніші міфи та ставлення людей до них у Кременчуці розповіла «Телеграфу» місцева жителька Тетяна Бикова. Сьогодні жінка виховує 12-річного хлопчика Павла з синдромом Дауна — він також має низку захворювань через патологію, зокрема вади серця, аномалії шлунково-кишкового тракту.

«Життя повернулося на 180°». Прийняття діагнозу

Тетяна розповідає, про діагноз своєї дитини дізналась одразу після її народження — для неї це було повною неочікуваністю.

— Нічого не віщувало біди. Я дізналась по факту, як тільки він народився. Мені одразу сказали: «У Вашої дитини синдром Дауна», — говорить жінка.

Далі для неї почався «шлях сприйняття».

— Раз і твоє життя повернулось на 180 градусів. І ти вчишся з цим жити. Щоб це прийняти для цього потрібен час. Потім ти знаходиш таких, як ти, розумієш, що ти не один. А зараз ти про це навіть і не думаєш. Я чоловіку кажу: «Як би я знала, що так все буде, я стільки не плакала», — розповідає Тетяна.

Життя підлітка

Зараз Павло навчається у Кременчуцькій спеціалізованій школі, в 5 класі. Тетяна каже, що закладом задоволена. Додамо, що в школі навчаються і виховуються діти з особливими освітніми потребами, діти-сироти. Навчатись у цій школі був вибір родини Бикових, втім Тетяна додає, «батьки можуть самі обирати заклади, які вважають за потрібними для дитини».

— З цим звісно є невеликі проблеми, бо ми живемо у приватному будинку і поряд з нами немає багато дітей, а в школі так, — розповідає про спілкування Павла його мати. — Все залежить від дітей. Є такі, які сприймають, граються, а є — категорично ні. Бувало, що я й у свій бік вислуховувала від батьків.

«Та ти алкоголічка», «Вони не здатні до навчання, вони, як овочі». Міфи про синдром Дауна

Тетяна Бикова розповідає, що неодноразово вислуховувала від батьків звинувачення у свій бік щодо діагнозу її дитини.

— Що я тільки не вислуховувала у свій бік. Починаючи від «Та ти алкоголічка, тому у Вас і діти таки» та закінчуючи «Та мій тато — каратист, ти дурна тітка (звинувачення від дітей — ред.)», — розповідає кременчужанка.

Вона додає, що нещодавно її обурили слова однієї з інтернет-користувачок. Деякі люди вважають, що діти з синдромом Дауна мають обмежений спектр емоцій, тому крім матеріального забезпечення їм більше нічого не треба.

— Їм ніщо людське не чуже. Вони також, як всі, люблять, їм також буває боляче, — розповідає Тетяна.

Кременчужанка каже, що висловлювання, на кшталт того, що діти з синдромом не можуть навчатись — неправдиві.

— Так, вони відстають у розвитку. Нехай ми гірше читаємо чи пишемо, може ми зупинимось на якомусь рівні. Але можемо багато що. Наприклад, він вже сам чай готує, може прибирати сам вдома, — говорить Тетяна.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України зазначають, що часто таких дітей називають «сонячними» і радять уникати використання метафор та називати «людина/дитина із синдромом Дауна».

У парку «Воїнів-інтернаціоналістів» влаштували захід для дітей з синдромом Дауна

Як раніше розповідали в МОЗ, вчені не знають причин виникнення синдрому Дауна. Також не доведено, що його спричиняють якісь із чинників довкілля чи дії батьків до настання вагітності або під час неї.

Одним із чинників, що підвищує ризик народження дитини з синдромом Дауна, вважають вік матері. Жінки, старші 35 років, мають вищий ризик народити дитину з синдромом Дауна, ніж жінки, які завагітніли в молодшому віці. Проте більшість дітей з таким синдромом народжуються у матерів, молодших за 35 років, оскільки молодші жінки частіше народжують.

Лікування

Як зазначили у Центрі громадського здоров’я, хоча лікування дітей з синдромом Дауна переважно симптоматичне, завдяки останнім досягненням у медичній практиці зросла тривалість життя, яка нині становить 60–65 років. Раніше цей показник сягав 30–35 років.

Тетяна говорить, що вона з Павлом брали участь в експериментальних групах для дітей з особливостями в літньому таборі, що розташований в селі Дмитрівка. Це було до повномасштабної війни.

— Ми були у реабілітаційних центрах в Одесі, в Луцьку. Також відвідуємо наш центр реабілітації кременчуцький. Є всі спеціалісти. На масаж ходимо, на фізреабілітацію, — розповідає жінка.

Вплив повномасштабної війни

Павло хоча і розуміє, що сьогодні в країні триває війна, але при цьому не має страху, розповідає Тетяна.

— Війна не вплинула на стан моєї дитини. Так, він розуміє, що летять ракети, дрони. Він бачив, як от тільки летіло і каже: «Мамо, це війна», але не розуміє, що це несе загрозу його життю, тому страху немає, — каже жінка.

Ті, хто розуміють

Батьків, які також мають на вихованні дітей з синдромом Дауна, Тетяна почала шукати в місті одразу після народження Павла. Спочатку вона шукала їх через соцмережі, згодом дізналась про місцевий реабілітаційний центр.

— Там ми почали спілкуватися з батьками. Там є і з дітьми з різними діагнозами. Зараз вже маємо Viber-групу, — розповідає Тетяна Бикова.

«Потрібно бути людяними». Що говорять суспільству

Тетяна радить людям проявляти терпимість і бути людяними. Вона каже, що у подібній до неї ситуації може опинитись кожен.

— Іноді я не люблю спілкування з суспільством, на кшталт, ходити на майданчик. Тому що це викликає біль, від того, що я можу вислуховувати у свій бік, — розповідає Тетяна.

Батькам, які тільки-но дізнались про патологію своєї дитини, варто усвідомити це і прийняти.

Активісти Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» влаштували чаювання для дітей з інвалідністю. Кожна дитина отримала глобус від литовського дипломата Гвідаса Керушаускаса та подарунки

— Твоє життя стало таким. Зрозуміло, що будь-якій людині стає боляче. Але поки ти не пройдеш свій шлях сприйняття, поки не сприймеш оце все — буде важко, — розповідає кременчужанка.

За статистикою ВООЗ, із синдромом Дауна народжується кожна сімсота-вісімсота дитина у світі. В Україні щороку народжуються майже 400 немовлят із таким синдромом, заявляють в Центрі громадського здоров’я. Хлопчики й дівчатка із синдромом Дауна з’являються з однаковою частотою у батьків із нормальним набором хромосом.

Довідково: Більшість людей має 23 пари хромосом (усього 46): половину — від батька, половину — від матері. У людей із синдромом Дауна через наявність додаткової 21-ї хромосоми загалом їх 47. Назва синдрому походить від прізвища англійського лікаря Джона Ленгдона Дауна, який описав цей стан у 1866 році.

Люди також можуть долучитися до флешмобу «Шкарпетуйся!» (Lots of Socks), який проводять у цей день по всьому світу. Одягнені різнобарвні шкарпетки нагадують хромосоми — це підкреслює індивідуальність людини, а також привертає увагу до важливості підтримки людей з синдромом Дауна.