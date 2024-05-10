Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжує розгляд закупівлі шин кременчуцькими комунальниками

Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжила розгляд закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади, яке планує придбати шини для вантажної та спеціальної техніки. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
Комунальне підприємство уклало договір із компанією-переможцем на суму 4,8 млн грн.
Моніторинг закупівлі:
Фахівці робочої групи нададуть детальні роз’яснення замовнику, на підставі яких він прийматиме подальші рішення щодо закупівлі.
Нагадаємо, що також «Прозорість і підзвітність» проаналізує договори Кременчука з ФОП Бєлкіною, з якою Кременчук має 6 договорів з підприємицею на близько 700 тис. грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.