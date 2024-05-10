Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжує розгляд закупівлі шин кременчуцькими комунальниками

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Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжила розгляд закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади, яке планує придбати шини для вантажної та спеціальної техніки. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Комунальне підприємство уклало договір із компанією-переможцем на суму 4,8 млн грн.

Моніторинг закупівлі:

Аудитори провели моніторинг та задокументували кілька порушень, виявивши невідповідності тендерної пропозиції переможця вимогам тендерної документації.

та задокументували кілька порушень, виявивши невідповідності тендерної пропозиції переможця вимогам тендерної документації. Висновки аудиторів: Зобов'язали замовника розірвати договір.

Зобов'язали замовника розірвати договір. Комунальне підприємство надало заперечення, але вони не спростовують встановлені порушення, на чому наголосили аудитори.

Фахівці робочої групи нададуть детальні роз’яснення замовнику, на підставі яких він прийматиме подальші рішення щодо закупівлі.

Нагадаємо, що також «Прозорість і підзвітність» проаналізує договори Кременчука з ФОП Бєлкіною, з якою Кременчук має 6 договорів з підприємицею на близько 700 тис. грн.