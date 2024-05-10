Після Великодня на Кременчуччині подорожчали курятина та «борщовий набір»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 200 Коментарів: 1

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 9 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Після Великодня на Кременчуччині ціни на овочі «борщового набору» продовжують зростати (окрім капусти). Помітно здорожчало також куряче м’ясо.

А автомобільний газ продовжує дешевшати.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби

подешевшали:

капуста білокачанна — на 0,47 грн за кг;

цукор – на 0,05 грн за кг;

автогаз — на 0,25 грн за літр.

подорожчали:

птиця (тушки курячі) – на 4,70 грн за кг;

яйця курячі — на 0,20 грн за десяток;

буряк — на 3,50 грн за кг;

морква — на 2,97 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 2,02 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.