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Після Великодня на Кременчуччині подорожчали курятина та «борщовий набір»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 200 Коментарів: 1

 

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 9 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Після Великодня на Кременчуччині ціни на овочі «борщового набору» продовжують зростати (окрім капусти). Помітно здорожчало також куряче м’ясо.

А автомобільний газ продовжує дешевшати.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби

подешевшали:

  • капуста білокачанна — на 0,47 грн за кг;
  • цукор – на 0,05 грн за кг;
  • автогаз — на 0,25 грн за літр.

подорожчали:

  • птиця (тушки курячі) – на 4,70 грн за кг;
  • яйця курячі — на 0,20 грн за десяток;
  • буряк — на 3,50 грн за кг;
  • морква — на 2,97 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 2,02 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба моніторинг цін Кременчуцький район Кременчуцька РВА борщовий набір
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Коментарі: 1

932
Andron777:
Сьогодні, 18:05

Великодень відсвяткували. Тепер можна і ціни піднімати...


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