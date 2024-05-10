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У Кременчуцькому районі розшукують Валерія Баранця

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 56

Повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклого можна за телефоном: +0997933504

Кременчуцькі правоохоронці розшукують безвісти зниклого 73-річного Баранця Валерія Васильовича. Чоловік мешкає у селі Великі Кринки на вулиці Полтавській, повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Національної поліції Полтавщини 10 травня. 

Валерій Баранець пішов з першої міської лікарні Кременчука 10 травня. Чоловік має вади мовлення (після інсульту), заявили в поліції.

Прикмети зниклого:

  • на вигляд 70-75 років, волосся коротке, сиве, світлі очі, зріст 180 см, худорлявої статури, має легку щетину.
  • Одягнений: светр з білими смугами, штани спортивні синього кольору, чорні кросівки, на одній руці рукавиця, чорні шапка. 

Пересувається з ціпком. 

— Прошу повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклого за телефоном: 0997933504, — йдеться у повідомленні. 

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Автор: Телеграф
Теги: безвісти зниклий розшук
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