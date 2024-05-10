У Кременчуцькому районі розшукують Валерія Баранця

Кременчуцькі правоохоронці розшукують безвісти зниклого 73-річного Баранця Валерія Васильовича. Чоловік мешкає у селі Великі Кринки на вулиці Полтавській, повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Національної поліції Полтавщини 10 травня.
Валерій Баранець пішов з першої міської лікарні Кременчука 10 травня. Чоловік має вади мовлення (після інсульту), заявили в поліції.
Прикмети зниклого:
Пересувається з ціпком.
Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 8-річного Богдана Майхера та його матір, Сніжану Майхер.
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