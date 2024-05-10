6 травня у Лубнах під час спільного дозвілля один чоловік сильно побив іншого, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Близько 20.30 до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про ушпиталення 41-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.
Поліція встановила особу чоловіка, ймовірно причетного до цього злочину.
Правопорушникові повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 9 травня на автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору» у Кременчуці сталася бійка між водієм та пасажиром, в результаті якої водій потрапив до реанімації.
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