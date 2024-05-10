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Надзвичайні новини

У Лубнах під час спільного дозвілля один чоловік сильно побив іншого

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 67

 

Постраждалого ушпиталили

6 травня у Лубнах під час спільного дозвілля один чоловік сильно побив іншого, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Близько 20.30 до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про ушпиталення 41-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Поліція встановила особу чоловіка, ймовірно причетного до цього злочину.

— Ним виявився 37-річний мешканець Лубенської громади. За попередньою інформацією слідства, між чоловіками під час спільного дозвілля виникла бійка, в ході якої фігурант завдав потерпілому тяжких травм, — розповів Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції.

Правопорушникові повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 9 травня на автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору» у Кременчуці сталася бійка між водієм та пасажиром, в результаті якої водій потрапив до реанімації


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни бійка травми тілесні ушкодження
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