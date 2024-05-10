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У 2024 році Україна названа найбіднішою країною Європи за рівнем ВВП на душу населення

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 83

 

МВФ навів цьогорічний рейтинг країн Європи по ВВП на душу населення

За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна у 2024 році займає останнє місце в Європі в рейтингу внутрішнього валового продукту (ВВП) на душу населення з показником 5,6 тисячі доларів. Про це розповідають в Comments.ua.

Як вказують експерти, економіка України після здобуття незалежності кілька років поспіль скорочувалась. Після вторгнення Росії у 2022 році ВВП України скоротилось на 30%, що стало найбільшою втратою за роки незалежності.

В рейтингу країн на одну позицію вище України знаходиться Косово — 6,3 тисячі доларів. Ще двома найбільш бідними країнами за показником ВВП на душу населення в Європі стали Білорусь та Молдова з результатом 7,4 тисячі доларів в обох країнах.

Загалом у Європі найбідніші країни — це ті, які не входять до Європейського Союзу, зокрема Північна Македонія, Боснія та Герцеговина, Албанія, Сербія та Чорногорія.

Найбіднішою країною ЄС у 2024 році стала Болгарія з показником 17 тисяч доларів ВВП на душу населення, що майже утричі вище ніж в України. Серед країн з низьким ВВП на душу населення в ЄС є також Румунія, Хорватія, Польща та Угорщина.

Найбагатшою країною Європи та світу за рівнем ВВП на душу населення став Люксембург з показником 131 тисячу доларів у 2024 році. Цей показник у понад 23 рази вищий ніж в України. Після Люксембургу найбагатшими країнами названі Ірландія та Швейцарія з результатом у понад 100 тисяч доларів ВВП на душу населення.

10 найбідніших країн Європи за рівнем ВВП на душу населення (в тис. дол.):

  • Україна — 5,6;
  • Косово — 6,3;
  • Білорусь — 7,4;
  • Молдова — 7,4;
  • Північна Македонія — 7,6;
  • Боснія та Герцеговина — 8,4;
  • Албанія — 8,9;
  • Сербія — 12,3;
  • Чорногорія — 12,6;
  • Болгарія — 17.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ВВП МВФ Євросоюз рейтинг
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