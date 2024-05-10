На Полтавщині поліцейські вилучили понад 800 метрів браконьєрських сіток під час рейду

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9 травня працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели профілактичний рейд акваторією Кам’янського водосховища в межах села Самусіївка Кременчуцького району. У результаті вилучено понад 800 метрів браконьєрських сіток та викрито порушника навігації. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Результати рейду:

Вилучили з водойми 12 риболовних сіток загальною довжиною понад 800 метрів зі свіжовиловленою рибою вагою близько 60 кг. Рибу частково відпустили до природного середовища. Заборонені знаряддя лову вилучили та передали для подальшого знищення.

Виявили порушника навігації.

На нього склали адміністративний протокол за порушення правил навігації плавзасобів на воді.

Нагадуємо, що з 1 квітня в Україні діє нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову (не більше двох гачків на рибалку) або спінінгом з однією штучною приманкою.



