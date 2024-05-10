Службова вівчарка Челсі допомогла розшукати 82-річного чоловіка на Полтавщині

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9 травня службова вівчарка Челсі допомогла розшукати 82-річного чоловіка на Полтавщині, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Близько 20.00 до відділення № 3 (селище Нові Санжари) Полтавського райуправління поліції звернулася місцева жінка з повідомленням про зникнення її 82-річного чоловіка. Поліція розпочала пошуки, до яких долучилися:

слідчі;

патрульні;

оперативники;

поліцейський офіцер Новосанжарської тергромади;

інспектори Кінологічного центру обласної поліції зі службовою вівчаркою Челсі.

— Упродовж двох годин поліцейські знайшли зниклого чоловіка. Він перебував на одній із вулиць селища Нові Санжари. Службова вівчарка Челсі привела поліцейських по сліду до місця перебування зниклого, — розповів Євген Сліпченко, начальник відділення поліції № 3.

Під час спілкування з 82-річним чоловіком з’ясувалося, що з настанням темряви він втратив орієнтир та заблукав. Зараз з ним все добре — поліціянти відвезли його додому.

Нагадаємо, що у 2023 році у Кременчуці, у бібліотеці на вулиці Європейській діти поспілкувались зі службовими собаками: