9 травня службова вівчарка Челсі допомогла розшукати 82-річного чоловіка на Полтавщині, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Близько 20.00 до відділення № 3 (селище Нові Санжари) Полтавського райуправління поліції звернулася місцева жінка з повідомленням про зникнення її 82-річного чоловіка. Поліція розпочала пошуки, до яких долучилися:
Під час спілкування з 82-річним чоловіком з’ясувалося, що з настанням темряви він втратив орієнтир та заблукав. Зараз з ним все добре — поліціянти відвезли його додому.
Нагадаємо, що у 2023 році у Кременчуці, у бібліотеці на вулиці Європейській діти поспілкувались зі службовими собаками:
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