ГУР Міноборони попереджає про нові ІПСО та закликає до єдності українського суспільства

Головне управління розвідки Міністерства оборони застерігає українців перед новим витком ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та закликає до єдності українського суспільства. Про це йдеться на офіційній сторінці ГУР Міноборони у Facebook.
— Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації. Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей, — йдеться у повідомленні.
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У військовій розвідці попереджають про мету російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел — роз’єднати суспільство. Та зазначають, що вони «паразитують на справжніх проблемах», чимало з яких спричинені російською агресією.
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В ГУР зазначають, що «українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога».
Сьогодні про активізацію ІПСО - флешмобу «Ухилянт», повідомили в Центрі протидії дезінформацїї (ЦПД).
У ЦПД пояснюють, що ворог використовує класичні інформаційні технології по розколу українського суспільства.
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