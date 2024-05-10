ГУР Міноборони попереджає про нові ІПСО та закликає до єдності українського суспільства

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 173 Коментарів: 1

Головне управління розвідки Міністерства оборони застерігає українців перед новим витком ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та закликає до єдності українського суспільства. Про це йдеться на офіційній сторінці ГУР Міноборони у Facebook.

— Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації. Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей, — йдеться у повідомленні.

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У військовій розвідці попереджають про мету російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел — роз’єднати суспільство. Та зазначають, що вони «паразитують на справжніх проблемах», чимало з яких спричинені російською агресією.

— У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею, — закликають військові розвідники.

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В ГУР зазначають, що «українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога».

Сьогодні про активізацію ІПСО - флешмобу «Ухилянт», повідомили в Центрі протидії дезінформацїї (ЦПД).

- Ворог проводить кампанію з романтизації ухилення від військової служби. У ТіkТоk та інших соцмережах з’явилася велика кількість відео з жінками, які називають себе «ухилянтками». Для своїх відео вони використовують видозмінену під «ухилянтський» тренд популярну пісню та висловлюють підтримку чоловікам, які втекли за кордон, щоб уникнути служби у війську, - зазначають у ЦПД.

У ЦПД пояснюють, що ворог використовує класичні інформаційні технології по розколу українського суспільства.

- Також РФ, застосовуючи свою класичну технологію розколу нашого суспільства, поширює публікації для просування наративу про нібито «привілейованих» українців, яких не мобілізують. Не піддавайтеся на маніпуляції ворога!, - пояснили у Центрі протидії дезінформації.