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ГУР Міноборони попереджає про нові ІПСО та закликає до єдності українського суспільства

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 173 Коментарів: 1

 

Росіяни посилюють дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства

Головне управління розвідки Міністерства оборони застерігає українців перед новим витком ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та закликає до єдності українського суспільства. Про це йдеться на офіційній сторінці ГУР Міноборони у Facebook.

— Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації. Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей, — йдеться у повідомленні.

Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти

У військовій розвідці попереджають про мету російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел — роз’єднати суспільство. Та зазначають, що вони «паразитують на справжніх проблемах», чимало з яких спричинені російською агресією.

— У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею, — закликають військові розвідники.

РФ запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію з розколу України — The Washington Post 

В ГУР зазначають, що «українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога».

Сьогодні про активізацію ІПСО - флешмобу «Ухилянт», повідомили в Центрі протидії дезінформацїї (ЦПД).

- Ворог проводить кампанію з романтизації ухилення від військової служби. У ТіkТоk та інших соцмережах з’явилася велика кількість відео з жінками, які називають себе «ухилянтками». Для своїх відео вони використовують видозмінену під «ухилянтський» тренд популярну пісню та висловлюють підтримку чоловікам, які втекли за кордон, щоб уникнути служби у війську, - зазначають у ЦПД.

У ЦПД пояснюють, що ворог використовує класичні інформаційні технології по розколу українського суспільства.

- Також РФ, застосовуючи свою класичну технологію розколу нашого суспільства, поширює публікації для просування наративу про нібито «привілейованих» українців, яких не мобілізують. Не піддавайтеся на маніпуляції ворога!, - пояснили у Центрі протидії дезінформації.
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Російське ІПСО «Ухилянт» ― ворог проводить чергову інформаційну операцію проти України

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Автор: Віктор Крук
Теги: ГУР Міноборони ІПСО дезінформація
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Коментарі: 1

1 190
evil:
Сьогодні, 15:36

Яка єдність ? С ким? З  конченою шалупаловсько-малецькою кодлою? Це з ними мені треба єднатися? З мародерами які наживаються на війні та всім нам свій сраний нпз втюхали? З конченими п#дарасами які на нашій шиї сидять та захмарні зарплати  собі начисляють без сорому під час війни ? З матдопомогами по 160 тисяч на рік? Єднатися? Серйозно ?

Чи з придурашними Арахамією, Безуглою Тищенко та іншими слугами уроду? Це теж росіянське іпсо? Чи вже зовсім нас за повних полудурків тримають шо нічого не бачать ?


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