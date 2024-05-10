Українські чоловіки стали частіше перетинати кордон зі Словаччиною — прикордонники

У цьому році кількість українців, які незаконно намагаються перетнути кордон зі Словаччиною, стало вдвічі більше. Про це повідомляє РБК з посиланням на прессекретарку прикордонної поліції Словаччини Агнесу Коперницьку.
Так, за перші 4 місяці 2024 року прикордонники затримали 338 українців, які намагалися нелегально перетнути кордон. За цей період минулого року було виявлено 166 таких випадків.
Також прикордонниця додала, що українських чоловіків затримують, видають їм дозвіл на перебування у Словаччині, а згодом відпускають.
Усього з початку повномасштабного вторгнення на кордоні зі Словаччиною затримали 1484 українців.
Нагадаємо, минулого місяця прикордонники затримали 20-річного полтавця, який ішов лісом до Словаччини. Також у лютому 43-річний полтавець намагався перетнути кордон зі Словаччиною, але застряг на дереві.
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