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Україна, Світ

Українські чоловіки стали частіше перетинати кордон зі Словаччиною — прикордонники

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 192

 

У порівнянні з минулим роком кількість втікачів до Словаччини зросла удвічі  

У цьому році кількість українців, які незаконно намагаються перетнути кордон зі Словаччиною, стало вдвічі більше. Про це повідомляє РБК з посиланням на прессекретарку прикордонної поліції Словаччини Агнесу Коперницьку.

Так, за перші 4 місяці 2024 року прикордонники затримали 338 українців, які намагалися нелегально перетнути кордон. За цей період минулого року було виявлено 166 таких випадків.

— За перший тиждень травня ми затримали 45 людей на зеленому кордоні. За той же період минулого року їх було четверо, — зазначила Коперницька.

Також прикордонниця додала, що українських чоловіків затримують, видають їм дозвіл на перебування у Словаччині, а згодом відпускають.

Усього з початку повномасштабного вторгнення на кордоні зі Словаччиною затримали 1484 українців.

Нагадаємо, минулого місяця прикордонники затримали 20-річного полтавця, який ішов лісом до Словаччини. Також у лютому 43-річний полтавець намагався перетнути кордон зі Словаччиною, але застряг на дереві.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: перетин кордону державний кордон прикордонники втікач Словаччина
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