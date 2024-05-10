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Малецький разом з кременчуцькою делегацією перебуває у Німеччині: про що вже домовились

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 529

Разом з міським головою у Німеччині перебуває його заступник Руслан Проценко, ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Михайло Загірняк та директор «Інституту розвитку Кременчука» Павло Бедрацький

Міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав угоду про співпрацю з лордом-мером міста Тюбінген Борисом Палмером. Це сталось 10 травня, повідомив голова громади на своєму телеграм-каналі. 

За його словами, Кременчук отримав грант у розмірі 120 тисяч євро — ці гроші спрямують на придбання техніки для комунальних служб міста та на встановлення сонячних батарей у кременчуцьких лікарнях. Місту кошти повертати не потрібно, заявив у повідомленні Віталій Малецький. 

Кременчук отримав також вантажний автомобіль Volkswagen Transporter від муніципального підприємства «Штадтверке Тюбінген».

Відомо, що разом з міським головою у Німеччині перебуває його заступник Руслан Проценко, ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Михайло Загірняк та директор «Інституту розвитку Кременчука» Павло Бедрацький. 

Нагадаємо, раніше Кременчук отримав від німецького міста Тюбінген пожежний автомобіль.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Facebook-сторінка Віталія Малецького
Теги: Малецький Німеччина допомога
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