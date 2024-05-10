«Міг віддати останнє»: у Кременчуці попрощалися із полеглим молодшим сержантом Олександром Іллічовим

Сьогодні, 10 травня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися із полеглим українським захисником Олександром Іллічовим. Народився загиблий 9 червня 1972 року у Кременчуці, до лав Збройних сил України приєднався у серпні 2023 року.
Провести Олександра в останню путь прийшли рідні, друзі та знайомі, побратими.
Олександр понад 20 років працював чистильником на Крюківському вагонобудівному заводі. Колеги пригадують його як гарного співробітника та друга.
Чоловіки пригадують загиблого як щиру, відкриту, добру людину — говорять, міг віддати останнє.
Сусідка Лариса ділиться, Олександр був дуже порядним та чесним, а головне — свободолюбивим чоловіком.
Жінка згадує, у них завжди був повен двір людей — до Олександра завжди приходили друзі, з вудочками на риболовлю ходили, а потім приносили багато риби.
На жаль, мати лишилася наразі сама — брат Олександра загинув, коли йому було 20 років.
Служив Олександр Іллічов у піхоті, розповідає військовослужбовець з позивним Лиман.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Олександра на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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