«Міг віддати останнє»: у Кременчуці попрощалися із полеглим молодшим сержантом Олександром Іллічовим

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 705

Знайомі пригадують Олександра як щиру людину і хорошого друга, а ще — гарного грибника та рибалку

Сьогодні, 10 травня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися із полеглим українським захисником Олександром Іллічовим. Народився загиблий 9 червня 1972 року у Кременчуці, до лав Збройних сил України приєднався у серпні 2023 року.

Провести Олександра в останню путь прийшли рідні, друзі та знайомі, побратими.

Олександр понад 20 років працював чистильником на Крюківському вагонобудівному заводі. Колеги пригадують його як гарного співробітника та друга.

— Він ще до початку війни звільнився і хотів у Польщу їхати працювати. Але війна не дала… Говорив, що має бути тут… — пригадує колега загиблого Василь.

— У нього дуже важка робота на заводі була, умови такі, що постійно з пилом. Я бригадиром у нього на дільниці був. Усі поставлені завдання він завжди виконував, — додає Віктор, колега Олександра.

Чоловіки пригадують загиблого як щиру, відкриту, добру людину — говорять, міг віддати останнє.

Сусідка Лариса ділиться, Олександр був дуже порядним та чесним, а головне — свободолюбивим чоловіком.

— Він був і рибаком, і грибником, і навіть травником. Вони з родиною раніше жили в Узбекистані, то він часто нам розповідав про своє дитинство, як там гарно було. А як він любив Україну — словами не передати!

Жінка згадує, у них завжди був повен двір людей — до Олександра завжди приходили друзі, з вудочками на риболовлю ходили, а потім приносили багато риби.

— І мама у нього дуже хороша, і брат був — уся сім’я порядна, — додає Лариса.

На жаль, мати лишилася наразі сама — брат Олександра загинув, коли йому було 20 років.

Служив Олександр Іллічов у піхоті, розповідає військовослужбовець з позивним Лиман.

— Займав посаду командира першого відділення третього взводу піхотної роти. Перед цим пройшов базовий курс навчання та гідно зарекомендував себе у своєму підрозділі. На жаль, загинув Олександр 26 квітня під час штурмових дій противника поблизу села Нетайлове Покровського району на Донеччині. Світла пам’ять воїну-захиснику, який до останньої хвилини життя боронив нашу Батьківщину і нас з вами! — говорить Лиман.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Олександра на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.