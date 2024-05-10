На Полтавщині вводять графік обмеження потужності електроенергії: кого стосується

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 877

Графік діятиме з 18.00 10 травня і до 7.00 11 травня

10 травня у Полтавській області застосують графік обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі — 5 черг. Споживання електроенергії обмежують для підприємств області. Про це повідомили на сайті акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

Графік діятиме з 18.00 10 травня і до 7.00 11 травня.

Підприємства мають дотримуватись певної величини розвантаження відповідно до тих показників, які затверджувала Полтавська обласна військова адміністрація у графіку обмеження потужності на 2023-24 роки, зазначають в товаристві.

В обленерго додають, що в разі недотримання заданої величини, НЕК «Укренерго» застосує графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ).