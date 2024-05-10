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Кременчук, Фотоколекція, Воїни світла, Війна

Родинам загиблих воїнів з Кременчуччини вручили їх посмертні нагороди — ордени «За мужність»

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 1

 

Нагороди полеглих захисників України отримали їх батьки, дружини та діти

Сьогодні, 10 травня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили посмертні нагороди — ордени «За мужність» III ступеню, родинам чотирьох загиблих Героїв з Кременчуччини.

Нагороди від імені Президента України рідним захисників України передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП (колишній військкомат — ред.) полковник Мирослав Волков.

— Хочу висловити вам найщиріші співчуття у зв’язку з тим, що ваші рідні загинули, захищаючи Україну. І за дорученням Президента України хочемо вручити нагороди наших захисників, воїнів, на жаль, посмертно, — з цих слів Олег Лєднік почав зустріч з родинами загиблих воїнів.

 

Першими орден сина — старшого солдата Іллі Третяка, отримала його мати пані Юлія.

Він народився 8 грудня 1999 року у Кременчуці. Після закінчення 5 гімназії навчався у Києві та Польщі, та повернувся в Україну й вирішив пов’язати свою долю з військовою справою. У 2019 році підписав контракт на проходження військової служби в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Повномасштабне вторгнення ворога Ілля зустрів на Луганщині під містом Золоте.

Воювати довелося й на Донеччині. Отримав бойове поранення, та після недовгого лікування повернувся до своїх побратимів. 5 вересня 2022 року під час запеклого бою поблизу села Тернові Поди Миколаївської області Ілля загинув під час артилерійського обстрілу. Маленький уламок, минаючи бронежилет, потрапив прямо в його серце. Іллі Третяку було лише 22 роки. У селі Соснівка під Кременчуком, вулицю, на які він фактично виріс, назвали його іменем.

 

— Він для себе не бачив іншого шляху, крім того, щоб боронити рідну державу, — зазначила після нагородження мати загиблого Героя пані Юлія.

 «Маленький уламок увійшов у серце»: Кременчук у скорботі провів 22-річного воїна Іллю Третяка

 

Нагороду сина вручили матері солдата Володимира Школяра пані Тетяні.

Він народився 25 березня 1991 року у Світловодську. На військову службу був призваний 28 грудня 2022 року. До війни займався східними єдиноборствами, а тому потрапив у лави 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Солдат Володимир Школяр загинув 19 березня 2023 року на Луганщині в районі населеного пункту Кремінна, виконуючи бойове завдання. Він кілька днів не доживши до 32-го дня народження. Мати отримала сповіщення про смерть свого сина у день його народження.

 

— Для мене мій син був найкращим. Він — Герой, - розповіла про свого сина після нагородження мати загиблого Героя пані Тетяна.

Мама отримала сповіщення про смерть у День народження сина: Кременчук попрощався з Володимиром Школярем 

 

Орден «За мужність» сержанта Віталія Супруна отримав його батько.

Віталій Вікторович Супрун народився 27 травня 1987 року у Кременчуці. Закінчив гімназію № 24 та Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Захищати Україну пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни — 10 березня 2022 року. Був головним сержантом роти загону спецпризначення, прикладом для побратимів. Мав позивний «Принцип».

Загинув 26 січня 2024 року виконуючи бойове завдання поблизу села Новокалинове Покровського  району Донецької області.

 

— Він пішов захищати Україну добровільно 10 березня. Для батьків їх сини завжди найкращі… Для нього захист Україну був на першому місці, - зазначив після нагородження батько загиблого Героя.

 «Роботяща, чесна порядна людина»: Кременчук попрощався з головним сержантом роти загону спецпризначення Віталієм Супруном

 

Нагороду батька — орден «За мужність», вручили дочці сержанта Павла Омельченка.

Він народився 15 грудня 1979 року у Кременчуці. Тривалий час працював в санепідемстанції. Був учасником АТО. Захищати Україну пішов добровільно у першій день повномасштабної війни — 24 лютого 2022 року. Воював на посаді молодшого командира в механізованій бригаді, постійно допомагав бойовим медикам. Мав позивний «Кайдаш».

У жовтні 2022 року на Донеччині під Курдюмівкою отримав важке поранення під час артобстрілу. Помер від отриманих ран 17 жовтня 2022 року у військовому шпиталі Дніпра. У нього залишилась дружина, троє дітей та мати.

 

— Він був щирим патріотом. Воював в АТО. А з початком повномасштабної війни одразу пішов у військкомат… Треба боронити нашу державу. Не можна допустити, щоб ворог прийшов на нашу землю… Нам важливо, що вшановують наших рідних. Нам важливо знати, що пам’ять про них буде жити вічно, — закликала дружина загиблого Героя Яніна Омельченко.

«Тихий Герой»: у Кременчуці попрощалися з воїном Павлом Омельченком «Кайдашем»

 

Після вручення нагород Олег Лєднік та Мирослав Волков заявили, що готові надати будь-яку допомогу та підтримку родинам загиблих Героїв і що кременчужани будуть їх завжди пам’ятати. А у відповідь від родичів загиблих почули, що їх діти та чоловіки воювали за незалежність України й вони залишаться на все життя у їх серцях.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!

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«Тихий Герой»: у Кременчуці попрощалися з воїном Павлом Омельченком «Кайдашем»

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА нагородження посмертно орден «За мужність» герої
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