Родинам загиблих воїнів з Кременчуччини вручили їх посмертні нагороди — ордени «За мужність»

Сьогодні, 10 травня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили посмертні нагороди — ордени «За мужність» III ступеню, родинам чотирьох загиблих Героїв з Кременчуччини.
Нагороди від імені Президента України рідним захисників України передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП (колишній військкомат — ред.) полковник Мирослав Волков.
Першими орден сина — старшого солдата Іллі Третяка, отримала його мати пані Юлія.
Він народився 8 грудня 1999 року у Кременчуці. Після закінчення 5 гімназії навчався у Києві та Польщі, та повернувся в Україну й вирішив пов’язати свою долю з військовою справою. У 2019 році підписав контракт на проходження військової служби в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Повномасштабне вторгнення ворога Ілля зустрів на Луганщині під містом Золоте.
Воювати довелося й на Донеччині. Отримав бойове поранення, та після недовгого лікування повернувся до своїх побратимів. 5 вересня 2022 року під час запеклого бою поблизу села Тернові Поди Миколаївської області Ілля загинув під час артилерійського обстрілу. Маленький уламок, минаючи бронежилет, потрапив прямо в його серце. Іллі Третяку було лише 22 роки. У селі Соснівка під Кременчуком, вулицю, на які він фактично виріс, назвали його іменем.
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Нагороду сина вручили матері солдата Володимира Школяра пані Тетяні.
Він народився 25 березня 1991 року у Світловодську. На військову службу був призваний 28 грудня 2022 року. До війни займався східними єдиноборствами, а тому потрапив у лави 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Солдат Володимир Школяр загинув 19 березня 2023 року на Луганщині в районі населеного пункту Кремінна, виконуючи бойове завдання. Він кілька днів не доживши до 32-го дня народження. Мати отримала сповіщення про смерть свого сина у день його народження.
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Орден «За мужність» сержанта Віталія Супруна отримав його батько.
Віталій Вікторович Супрун народився 27 травня 1987 року у Кременчуці. Закінчив гімназію № 24 та Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Захищати Україну пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни — 10 березня 2022 року. Був головним сержантом роти загону спецпризначення, прикладом для побратимів. Мав позивний «Принцип».
Загинув 26 січня 2024 року виконуючи бойове завдання поблизу села Новокалинове Покровського району Донецької області.
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Нагороду батька — орден «За мужність», вручили дочці сержанта Павла Омельченка.
Він народився 15 грудня 1979 року у Кременчуці. Тривалий час працював в санепідемстанції. Був учасником АТО. Захищати Україну пішов добровільно у першій день повномасштабної війни — 24 лютого 2022 року. Воював на посаді молодшого командира в механізованій бригаді, постійно допомагав бойовим медикам. Мав позивний «Кайдаш».
У жовтні 2022 року на Донеччині під Курдюмівкою отримав важке поранення під час артобстрілу. Помер від отриманих ран 17 жовтня 2022 року у військовому шпиталі Дніпра. У нього залишилась дружина, троє дітей та мати.
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Після вручення нагород Олег Лєднік та Мирослав Волков заявили, що готові надати будь-яку допомогу та підтримку родинам загиблих Героїв і що кременчужани будуть їх завжди пам’ятати. А у відповідь від родичів загиблих почули, що їх діти та чоловіки воювали за незалежність України й вони залишаться на все життя у їх серцях.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.
Вічна Слава Героям!
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