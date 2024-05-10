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Судитимуть працівників «Редутського кар’єру»: через нехтування правилами безпеки загинула людина

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 102

Чоловік отримав політравму на роботі

На Полтавщині судитимуть колишніх майстра та працівника «Редутського кар’єру» за порушення правил безпеки, що спричинило загибель людини. Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти колишніх майстра та працівника виробничого підрозділу «Редутський кар'єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця», повідомила пресслужба прокуратури.

Їм інкримінують порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особами, які зобов’язані їх дотримувати, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Обставини справи

У липні 2021 року: через неналежне виконання посадових обов’язків та вимог законодавства у сфері охорони праці під час навантажувальних робіт один із працівників підприємства отримав політравму. Наступного дня постраждалий помер у лікарні.

Висновок експертизи:

  • За результатами судової інженерно-технічної експертизи, неналежне виконання обов’язків працівниками підприємства та порушення інструкцій з охорони праці є організаційною причиною нещасного випадку.
  • Це перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку з загибеллю працівника.

Розслідування

Досудове розслідування здійснював відділ поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини.

Санкції статті:

  • за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: виробнича травма травматизм смерть прокуратура Редутський кар'єр
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