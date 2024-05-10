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Конфлікт у Миргороді: чоловік кілька разів вистрілив у знайомого

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 305

Сварка завершилась стріляниною

9 травня, близько 10.30, медики сповістили Миргородський райвідділ поліції про отримання травм 65-річним мешканцем міста. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини Поліцейські встановили, що між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 55-річний мешканець Миргорода кілька разів вистрілив із пневматичного пістолета у бік 65-річного знайомого.

Під час першочергових слідчих дій дізнавачі поліції вилучили речові докази та пневматичний пістолет. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу, обійшлося без госпіталізації.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Причини та обставини події з'ясовуються.

Санкція статті передбачає покарання:

  • штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн);
  • до 200 годин громадських робіт;
  • до року виправних робіт.

Нагадаємо, у центрі Полтави підліток стріляв по вікнах магазинів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Миргород стрілянина
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