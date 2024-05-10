Будинки майже без комунікацій. ОСББ на вулиці 29 Вересня планують дати землі в оренду

Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «29 вересня 12-14» планують надати земельні ділянки на умовах оренди. Відповідний проєкт рішення розглянули на постійній депутатській комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 9 травня.
У майбутньому аварійні будинки або можуть знести, а на їх місці побудувати багатоповерхівки, або реставрувати, при умові, якщо з’явиться інвестор. Детального плану робіт наразі немає. Під час засідання пролунало прізвище одного з потенційних забудовників — Хасаєв.
За проєкт рішення депутати мають проголосувати на сесії міської ради.
Нагадаємо, 2 лютого на сесії міської ради Кременчука депутати розглянули проєкт рішення, що стосується двох житлових будинків на вул. 29 Вересня. ОСББ надали дозвіл на розроблення проєктів землеустрою. У більшості мешканців житлових будівель немає каналізації, води та газу — біля самих нерухомостей розташована вигрібна яма.
Під час обговорення між депутатами та працівниками виконкому виникла дискусія — деякі вважають, що питання просувають в чужих інтересах і є ризик того, що мешканці будинків у майбутньому можуть залишитись без житлової площі, інші — рішення надасть «старт» на поліпшення умов проживання кременчужан.
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