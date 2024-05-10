В Горішніх Плавнях проходить традиційна фотовиставка до Дня міста

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 99 Партнерський проєкт

На виставці представлені світлини краєвидів міста Горішні Плавні, Полтавщини та навіть зарубіжних країн

З нагоди Дня міста в Горішніх Плавнях відкрилася фотовиставка-конкурс «Фото-сушка». На ній було представлено понад 200 різнопланових фоторобіт 50 фотохудожників-професіоналів та аматорів. Захід відбувся 24 квітня у фоє міської бібліотеки.

У ньому взяли участь представники закладів культури, освіти, соціальної та медичної сфер — поціновувачі художньої фотографії. На «Фотосушку» завітали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, начальниця міського відділу освіти Лілія Щербина, начальник управління охорони здоров’я Віктор Дудник, начальниця управління соціального захисту населення Світлана Чернявська. Відвідали виставку і журналісти видання «Хроніки тижня».

На виставці представлені світлини краєвидів міста Горішні Плавні, Полтавщини та навіть зарубіжних країн. А ще портрети, миттєвості повсякденного життя, жанрові знімки. Фотовиставка діятиме протягом місяця.

Ірина Зеленська, відкриваючи презентацію робіт, підкреслила, що «це один із подарунків до Дня міста, який підготували учасники клубу «Фотокухня» спільно з міською центральною бібліотекою».

«Нинішня фотовиставка присвячена жителям нашої громади, їхнім уподобанням та захопленням. Її унікальність — розкриття таємниць душі фотохудожників, як професіоналів, так і аматорів, роботи яких представлені в експозиції», — наголосила гостя.

Ірина Зеленська подякувала організаторам за «оригінальні авторські світлини, що розповідають цілі історії в одному моменті та дарують палітру емоцій». Директорка комунального закладу «Централізована бібліотечна система» (ЦБС) Олена Дудко зауважила, що «кожного разу, відкриваючи таку виставку, вони, як організатори, дуже тішаться і радіють події».

«Для нас — це свято творчості, творчого дослідження життя, можливість створити картину без полотна і фарб, — зазначила Олена Дудко. — Адже фотографія — це певною мірою документ, потужний інструмент інформування. Фотографія — це мистецтво, яке має свої тонкощі та секрети. Її сміливо можна поставити поряд із музикою та живописом».

За словами директорки ЦБС, на фотовиставці представлено понад 200 світлин авторства близько 50 фотографів. «Дуже приємно, що так багато фотолюбителів і справжніх майстрів долучилися до створення фотовиставки, присвяченої Дню міста», — наголосила Олена Дудко. Професійне журі, повідомила вона, оцінить кожну світлину, вибере найкращі з-поміж представлених, які будуть відзначені спеціальними призами.

Своїми враженнями від «Фотосушки» поділилася з «Хроніками тижня» Лілія Щербина.

«Найбільше мене вразило те, що учасниками творчої події стали відомі люди міста: представили свої фотороботи на фотовиставку-конкурс. Було відомо, що вони мають талант фотохудожника, їм неодноразово пропонували взяти участь у конкурсі світлин, але вони не наважувалися. І ось нарешті ми можемо насолодитися миттєвостями, які вони зафіксували на фотографіях, та отримати дозу натхнення», — наголосила співрозмовниця.

Лілія Щербина зазначила, що представлені фотороботи, на її думку, «оригінальні, доволі професійні й заслуговують на увагу вибагливого глядача».

«На виставці панує чудова, надихаюча атмосфера. Нам усім зараз потрібні позитивні емоції, гарне спілкування, а ще важливо, що тут є можливість пофантазувати, зупинитися в моменті», — підсумувала вона.

На презентації робіт виступив місцевий музикант Олександр Єрух. Гість виконав низку сучасних музичних композицій у власній обробці та своїх авторських творів.