В Горішніх Плавнях проходить традиційна фотовиставка до Дня міста

На виставці представлені світлини краєвидів міста Горішні Плавні, Полтавщини та навіть зарубіжних країн
З нагоди Дня міста в Горішніх Плавнях відкрилася фотовиставка-конкурс «Фото-сушка». На ній було представлено понад 200 різнопланових фоторобіт 50 фотохудожників-професіоналів та аматорів. Захід відбувся 24 квітня у фоє міської бібліотеки.
У ньому взяли участь представники закладів культури, освіти, соціальної та медичної сфер — поціновувачі художньої фотографії. На «Фотосушку» завітали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, начальниця міського відділу освіти Лілія Щербина, начальник управління охорони здоров’я Віктор Дудник, начальниця управління соціального захисту населення Світлана Чернявська. Відвідали виставку і журналісти видання «Хроніки тижня».
На виставці представлені світлини краєвидів міста Горішні Плавні, Полтавщини та навіть зарубіжних країн. А ще портрети, миттєвості повсякденного життя, жанрові знімки. Фотовиставка діятиме протягом місяця.
Ірина Зеленська, відкриваючи презентацію робіт, підкреслила, що «це один із подарунків до Дня міста, який підготували учасники клубу «Фотокухня» спільно з міською центральною бібліотекою».
Ірина Зеленська подякувала організаторам за «оригінальні авторські світлини, що розповідають цілі історії в одному моменті та дарують палітру емоцій». Директорка комунального закладу «Централізована бібліотечна система» (ЦБС) Олена Дудко зауважила, що «кожного разу, відкриваючи таку виставку, вони, як організатори, дуже тішаться і радіють події».
За словами директорки ЦБС, на фотовиставці представлено понад 200 світлин авторства близько 50 фотографів. «Дуже приємно, що так багато фотолюбителів і справжніх майстрів долучилися до створення фотовиставки, присвяченої Дню міста», — наголосила Олена Дудко. Професійне журі, повідомила вона, оцінить кожну світлину, вибере найкращі з-поміж представлених, які будуть відзначені спеціальними призами.
Своїми враженнями від «Фотосушки» поділилася з «Хроніками тижня» Лілія Щербина.
Лілія Щербина зазначила, що представлені фотороботи, на її думку, «оригінальні, доволі професійні й заслуговують на увагу вибагливого глядача».
На презентації робіт виступив місцевий музикант Олександр Єрух. Гість виконав низку сучасних музичних композицій у власній обробці та своїх авторських творів.
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