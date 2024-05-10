На Полтавщині в аварії постраждала дитина-велосипедист — поліція

9 травня у селі Наталівка Хорольської громади автомобіль Opel Vectra зіткнувся з велосипедом, яким керував неповнолітній місцевий мешканець. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 10 травня.
Унаслідок ДТП велосипедиста з травмами госпіталізували.
Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
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