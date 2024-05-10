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Кременчук, Полтавщина, Воїни світла

На російсько-українській війні під Авдіївкою загинув військовий з Кременчуччини Володимир Роман

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 298

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Володимир Роман, який три місяці вважався безвісти зниклим. 

Володимир Роман з 24 лютого 2022 року служив у роті охорони Глобинської громади на посаді старшого стрільця. У червні 2022 року він був переміщений до 110 окремої механізованої бригади, у складі якої боронив кордони України. 5 лютого 2024 року поблизу Авдіївки на Донеччині, під час штурмових дій противника він зник безвісти. На жаль, зараз стало відомо про його загибель.

Інформація про прощання із захисником України оприлюднять пізніше. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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