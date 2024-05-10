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«Ми це ще обговорюємо»: у Міненерго розповіли про можливе підвищення тарифів на світло

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 191 Коментарів: 1

 

Шляхом підняття тарифів Уряд хоче збільшити ресурси для наступного опалювального сезону

Уряд не відкидає можливе підвищення цін на електроенергію. У Міненерго аргументують це збільшенням ресурсів перед новим опалювальним сезоном. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

— Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу, — сказала Гринчук.

Представниця міністерства наголосила, що поки немає остаточного рішення про зростання ціни на світло. Проте не виключає таку ймовірність — Уряд може збільшити тарифи, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

Світлана Гринчук додає, що з теперішніми пошкодженнями об'єктів енергетики у наступному опалювальному сезоні може бути значний дефіцит — знову можуть початися відключення світла у побутових споживачів. 

— Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом’якшать ці наслідки взимку, — додає заступниця міністра.

За даними Міненерго, внаслідок ракетних ударів наразі пошкоджено близько 70% усієї енергетичної інфраструктури України.

Нещодавно Уряд прогнозував можливе зростання цін на електроенергію — тариф на світло хотіли прирівняти до собівартості на його виробництво. Пов’язували це з атаками РФ на енергосистему України та нестачею коштів на її відновлення. Згодом Кабінет Міністрів України ухвалив зберегти фіксований тариф на світло для населення до кінця травня. Проте аналітики знову почали прогнозувати можливе підвищення ціни на світло уже з червня.

Також в Укргідроенерго повідомили, що внаслідок останнього масованого ракетного обстрілу України уночі 8 травня росіянам вдалося вивести з експлуатації дві гідроелектростанції.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Міністерство енергетики тарифи ціна світло енергетика підвищення цін
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 12:19

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