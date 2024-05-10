Військові Кременчука підписали меморандуми про співпрацю із закладами шкільної та позашкільної освіти

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 354

Меморандум про співпрацю підписали 107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада та Комунальний заклад позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості». Командир 107 реабр Сергій Савченко та директорка БДЮТ Тетяна Кравченко підписали документ про партнерство. Вони співпрацюватимуть у сфері військово-патріотичного виховання дітей і молоді Кременчука, інформаційній роботі та волонтерстві. Про це повідомляє пресслужба військової частини.

За два місяці вихованці та викладачі БДЮТ провели благодійні концерти, під час яких зібрали кошти на підтримку наших воїнів. Зібрані кошти конвертували в інструменти, які допоможуть ремонтувати техніку, а також придбали матеріали для укріплення позицій на передовій.

Від вдячних військових Будинку дитячої та юнацької творчості подарували годинник з емблемою частини — Драконом. Годинник у холі закладу позашкільної освіти нагадуватиме про вклад дітей у підтримку держави та символічно відраховує час до нашої Перемоги!

117 окрема механізована бригада підписала меморандум з департаментом освіти Кременчука. За інформацією пресслужби військової частини, співпраця йтиме по предмету Захист України.

Командир 117 Омбр Сергій Корсун: «Для нас як військових, які боронять рідну землю від ворожої навали, важливо, щоб молоде покоління усвідомлювало значущість тієї справи, яку здійснюють нині Збройні сили України. Формування громадянської позиції, патріотизму, елементарних військових навичок та готовності в майбутньому стати на сторожі свободи та незалежності, — це те, чого потребує українська держава від української молоді».

— Ми підписали меморандум про співпрацю з бойовою частиною, для якої Кременчук є домівкою. Зафіксували наміри довготривалої співпраці. Ми хочемо наповнити військово-патріотичний напрямок в освіті реальними історіями, реальними людьми, які героїчно нас захищають. У свою чергу, як волонтери ми готові усім можливим допомагати нашій 117-тій бригаді, — прокоментував подію директор Департаменту освіти Генадій Москалик.