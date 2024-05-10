Військові Кременчука підписали меморандуми про співпрацю із закладами шкільної та позашкільної освіти

Співпрацюватимуть військові з Будинком дитячої та юнацької творчості та Департаментом освіти Кременчука
Меморандум про співпрацю підписали 107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада та Комунальний заклад позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості». Командир 107 реабр Сергій Савченко та директорка БДЮТ Тетяна Кравченко підписали документ про партнерство. Вони співпрацюватимуть у сфері військово-патріотичного виховання дітей і молоді Кременчука, інформаційній роботі та волонтерстві. Про це повідомляє пресслужба військової частини.
За два місяці вихованці та викладачі БДЮТ провели благодійні концерти, під час яких зібрали кошти на підтримку наших воїнів. Зібрані кошти конвертували в інструменти, які допоможуть ремонтувати техніку, а також придбали матеріали для укріплення позицій на передовій.
Від вдячних військових Будинку дитячої та юнацької творчості подарували годинник з емблемою частини — Драконом. Годинник у холі закладу позашкільної освіти нагадуватиме про вклад дітей у підтримку держави та символічно відраховує час до нашої Перемоги!
117 окрема механізована бригада підписала меморандум з департаментом освіти Кременчука. За інформацією пресслужби військової частини, співпраця йтиме по предмету Захист України.
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