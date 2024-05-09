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Кременчук, Афіша

Цієї неділі для кременчужан проведуть практикум з домедичної допомоги (афіша)

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 142

 

Для участі у заході необхідна попередня реєстрація

Цієї неділі, 12 травня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Тампонування рани. Робота із турнікетом». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 2,5 години.

У першу чергу тренінг буде орієнтований на тих, хто вже був на занятті «Критичні кровотечі». Але усі інші теж можуть долучитися, говорить Роман. Учасники тренінгу відпрацюють техніку тампонування ран, а також покращать навички у роботі із турнікетом.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

  • 2 пари гумових рукавичок;
  • 2 марлевих бинти 7х14 см;
  • зручний одяг.

Нагадаємо, попередній практикум з домедичної допомоги щодо роботи з турнікетами та джгутами Роман проводив 14 квітня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: домедична допомога тренінг Роман Бутрімов
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