Цієї неділі, 12 травня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Тампонування рани. Робота із турнікетом». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.
Початок об 11.00. Триватиме захід орієнтовно 2,5 години.
У першу чергу тренінг буде орієнтований на тих, хто вже був на занятті «Критичні кровотечі». Але усі інші теж можуть долучитися, говорить Роман. Учасники тренінгу відпрацюють техніку тампонування ран, а також покращать навички у роботі із турнікетом.
Із собою учасникам необхідно мати:
Нагадаємо, попередній практикум з домедичної допомоги щодо роботи з турнікетами та джгутами Роман проводив 14 квітня.
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