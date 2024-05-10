Вчора у Недогарках горів ліс

Пожежа сталася о 8.45 у селі Недогарки Піщанської сільської громади Кременчуцького району. Вогонь знищив 4,8 га лісової підстилки, однак рятувальникам вдалося врятувати лісовий масив.

До гасіння пожежі залучили два відділення ДСНС, місцеву пожежну охорону Піщанської сільради, а також 4 одиниці допоміжної техніки та 12 працівників Кременчуцької філії лісового господарства.

Завдяки оперативним діям пожежників пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати, запобігши поширенню вогню на більшу територію.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня о 04.10 в Кременчуці сталась пожежа на полігоні твердих побутових відходів на вулиці Петра Прокоповича (Деївська гора).