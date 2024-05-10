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Надзвичайні новини

Вчора у Недогарках горів ліс

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 0

 

Лісову пожежу гасили надзвичайники, пожежна охорона та лісівники
9 травня у Кременчуцькому районі вогнеборці ліквідували лісову пожежу. Про це стало відомо з оперативного зведення Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини.

Пожежа сталася о 8.45 у селі Недогарки Піщанської сільської громади Кременчуцького району. Вогонь знищив 4,8 га лісової підстилки, однак рятувальникам вдалося врятувати лісовий масив.

До гасіння пожежі залучили два відділення ДСНС, місцеву пожежну охорону Піщанської сільради, а також 4 одиниці допоміжної техніки та 12 працівників Кременчуцької філії лісового господарства.

Завдяки оперативним діям пожежників пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати, запобігши поширенню вогню на більшу територію.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня о 04.10 в Кременчуці сталась пожежа на полігоні твердих побутових відходів на вулиці Петра Прокоповича (Деївська гора).

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архівне Фото: Юлія Волинська
Теги: пожежа Недогарки ліс
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