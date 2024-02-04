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Без каналізації, води та газу. Що влада планує робити з житловими будинками на вулиці 29 Вересня

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 3

 

Наразі мешканці будинків мають контакт з потенційним інвестором

2 лютого на сесії міської ради Кременчука депутати розглянули проєкт рішення, що стосується двох житлових будинків на вул. 29 Вересня. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) надають дозвіл на розроблення проєктів землеустрою, для того, щоб ділянки у майбутньому надали в оренду — за це проголосувала більшість з депутатів.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії Кременчуцької міськради 2 лютого.

У майбутньому будинки або можуть знести, а на їх місці побудувати багатоповерхівки, або реставрувати, при умові, якщо з'явиться інвестор, розповіли на сесії.

 

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, нині у більшості мешканців житлових будівель немає каналізації, води та газу — біля самих нерухомостей розташована вигрібна яма.

Під час обговорення між депутатами та працівниками виконкому виникла дискусія — деякі вважають, що питання просувають в чужих інтересах і є ризик того, що мешканці будинків у майбутньому можуть залишитись без житлової площі, інші — рішення надасть «старт» на поліпшення умов проживання кременчужан. На думку депутатів, у майбутньому інвестор може змінити цільове призначення будівництва — з житлових приміщень на інше.

У проєкті рішення зазначено, що дозвіл надають для експлуатації та будівництва багатоповерхівок. Як розповів депутат міськради Олександр Плескун, ОСББ займається лише обслуговуванням будинків, а не будівництвом.

— На сьогодні розглядається питання надання земельних ділянок для експлуатації існуючих будівель, в тому числі з можливістю будівництва, реконструкції, реставрації добудови до існуючих будівель. ОСББ має таке право, — сказав Валерій Мирошніченко.

За словами Віталія Малецького, питанням умов проживання на вулиці 29 Вересня займалися ще з минулого скликання міської ради. Депутат міської ради Богдан Лазоренко зазначив, що наразі жителі будинків вже мають контакт з потенційним інвестором.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: аварійні будинки сесія
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