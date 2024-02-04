Дітям та матерям вручили посмертні нагороди мужнів воїнів-захисників з Кременчуччини

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Протягом минулого місяці вручили нагороди рідним воїнів з Кременчуцького району, які загинули під час російсько-української війни.

25 січня начальник Третього відділу Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Станіслав Ковалевський разом з очільником Оболонської громади Борисом Пустовойтовим вручили рідним Миколи Баннікова орден «За мужність» ІІІ ступеня. Життя бійця із Бурбиного трагічно обірвалося у березні 2023 р. на Донеччині. Микола Іванович був призваний до лав Збройних Сил України 9 березня 2022 р. Службу проходив у військовій частині А4030 на посаді розвідника-радіотелефоніста, мав військове звання старший солдат.



Наступного дня начальник четвертого відділу Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Наугольний у Новогалещинській громаді посмертно нагородив рідних воїна Анатолія Кучеренка орденом «За мужність» III ступеня. Загинув Анатолій, виконуючи бойове завдання, 19 вересня 2022 року поблизу села Новоселівка, Краматорського району Донецької області, потрапивши під артилерійський обстріл та отримавши поранення несумісні з життям. Народився Анатолій 3 січня 1992 року в селі Йосипівка Новогалещинської громади Кременчуцького району. Свою першу освіту здобув у школі села Піски, а після її закінчення вступив до Вищого професійного училища №7 у Кременчуці, згодом в Кременчуці влаштувався на роботу.

Державну нагороду посмертно вручили сину Віктора Данченка у Семенівській громаді. За дорученням Президента України Володимира Зеленського солдат, командир 1 розвідувального відділення в\ч А 3488 Віктор Данченко нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). А також нагрудним знаком Міністерства оборони України «За зразкову службу».

Державні нагороди отримав син Віктора Данченка. Була присутня і дружина, мати, а також сестра. Віктор загинув 14 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Часів Яр на Донеччині.

Указом Президента України № 723/2023 від 2 листопада 2023 року молодший сержант Олександр Смирнов нагороджений посмертно орденом «За мужність» II ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Указом Президента України №23/2024 від 25 січня 2024 року солдат Володимир Нєкрасов нагороджений посмертно орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.